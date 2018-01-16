Водії почали відмовлятися від бензину і дизеля - Держстат

Нет, это значит что предложений очень много несмотря на постоянно падающую цену в баксах, т.е. налицо кризис перепроизводства.
Из-за этого уже некоторые киевские застройщики потянулись в Одессу.
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Додано: Суб 03 лют, 2018 09:18
Нет, это значит что предложений очень много несмотря на постоянно падающую цену в баксах, т.е. налицо кризис перепроизводства.
Из-за этого уже некоторые киевские застройщики потянулись в Одессу.
back in USSR
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