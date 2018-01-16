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Водії почали відмовлятися від
бензину і дизеля - Держстат

Водії почали відмовлятися від бензину і дизеля - Держстат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 09:18

  galex написав:если предложение намного превышает спрос, значит цены слишком высокие.


Нет, это значит что предложений очень много несмотря на постоянно падающую цену в баксах, т.е. налицо кризис перепроизводства.
Из-за этого уже некоторые киевские застройщики потянулись в Одессу.
back in USSR
slavek
 
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