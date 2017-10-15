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Росіяни біднішають
четвертий рік поспіль

Росіяни біднішають четвертий рік поспіль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 13:34

Росіяни біднішають четвертий рік поспіль

Пропонуємо до обговорення:
Як наголошується, в цілому в 2017 р. доходи знизилися на 1,7% в річному вираженні.

Дивися повний текст Росіяни біднішають четвертий рік поспіль.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 13:34

а ми багатіємо?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 13:35

  Rainbow написав:а ми багатіємо?

Принаймні біднішати припинили
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Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 13:51

Re: Росіяни біднішають четвертий рік поспіль

  Faceless написав:Принаймні біднішати припинили


Если посмотреть на курс гривны к рублю, то за месяц на 10 процентов беднее россиян стали.
Аудитор
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 13:58

  Аудитор написав: Если посмотреть на курс гривны к рублю, то за месяц на 10 процентов беднее россиян стали.

потому как рубль привязан к цене на нефть, а доллар на межбанке Украины к гривне еще недостаточно обвалился. Так что ждем дальнейшего падения цены на бакс.
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 14:00

  Аудитор написав:
  Faceless написав:Принаймні біднішати припинили


Если посмотреть на курс гривны к рублю, то за месяц на 10 процентов беднее россиян стали.

Курс гривны к рублю не определяет относительного уровня богатства/бедности. А уж тем более колебания курса за короткий период
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 14:35

Боти тут як тут "у нас суцільне покращення" бідніють тільки в расєї.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 15:04

Средний доход на душу населения в номинальном выражении составил в 2017 г. 31475 руб. в месяц (+ 2,4% в годовом выражении).

Средняя заработная плата составила в 2017 г. 39085 руб. в месяц (+ 7,2%). В реальном выражении средняя зарплата увеличилась в прошлом году на 3,4%.


Доход на душу населения упал, так в него много что включается, от з/п, дивидендов и до пенсий, пособий и прочих соц выплат включая субсидии на ком услуги, вот и получается средний доход на душу населения, а если считать реальную з/п то при средней 39085 руб (что в два с половиной раза больше чем у нас) инфляции 3,9 % и номинальном росте з/п на 7,2 % то реальная средняя з/п выросла на 3,4 %, но снова хотелось бы увидеть рост инфляции по группам товаров/услуг, потому как инфляция для каждого человека своя в зависимости от того какой набор товаров/услуг потребляет человек поэтому хотелось бы прикинуть на сколько вот лично для меня выросла бы упал/вырос средний доход если бы были цифры по росту цен на отдельные товары (мясо, комуслуги, одежда, овощи/фрукты и т.д.) а не среднестатистический вымышленный россиянин.

Блин, хотелось бы увидеть аналогичные цифры для Украины, это украинский сайт и нацелен на украинскую аудиторию, тролли и боты сейчас сведут в комментариях снова все к битве ватников и вышиватников или финанс юа сейчас начнет писать на сколько выросли/упали доходы во всех двухста с лишним стран мира :?

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Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 16:09

  Деньги написав: потому как рубль привязан к цене на нефть, а доллар на межбанке Украины к гривне еще недостаточно обвалился. Так что ждем дальнейшего падения цены на бакс.

Рубль никаким образом не привязан к цене на нефть..... никогда не был и не будет.... Вскоре мы иувдим курс рубля к баксу около 100-120..... и может такое быть что нефть кпк оаз обвалится к 25-30 а может и ниже.... потом нефть рано или поздно вырастет к 90-100 снова.... но вот курс рубля к баксу на то время бедет около 140-200 можете не сомневаться. И тогда вопрос: какая тут связь?
tarikktv
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 16:11

  tarikktv написав: Рубль никаким образом не привязан к цене на нефть..... никогда не был и не будет.... Вскоре мы иувдим курс рубля к баксу около 100-120..... и может такое быть что нефть кпк оаз обвалится к 25-30 а может и ниже.... потом нефть рано или поздно вырастет к 90-100 снова.... но вот курс рубля к баксу на то время бедет около 140-200 можете не сомневаться. И тогда вопрос: какая тут связь?

я имел ввиду короткий период, так сказать, на данный момент.
Востаннє редагувалось Деньги в Нед 28 січ, 2018 16:13, всього редагувалось 1 раз.
Деньги
 
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