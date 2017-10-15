Росіяни біднішають четвертий рік поспіль

Додано: Нед 28 січ, 2018 15:04

Средний доход на душу населения в номинальном выражении составил в 2017 г. 31475 руб. в месяц (+ 2,4% в годовом выражении).



Средняя заработная плата составила в 2017 г. 39085 руб. в месяц (+ 7,2%). В реальном выражении средняя зарплата увеличилась в прошлом году на 3,4%.

Доход на душу населения упал, так в него много что включается, от з/п, дивидендов и до пенсий, пособий и прочих соц выплат включая субсидии на ком услуги, вот и получается средний доход на душу населения, а если считать реальную з/п то при средней 39085 руб (что в два с половиной раза больше чем у нас) инфляции 3,9 % и номинальном росте з/п на 7,2 % то реальная средняя з/п выросла на 3,4 %, но снова хотелось бы увидеть рост инфляции по группам товаров/услуг, потому как инфляция для каждого человека своя в зависимости от того какой набор товаров/услуг потребляет человек поэтому хотелось бы прикинуть на сколько вот лично для меня выросла бы упал/вырос средний доход если бы были цифры по росту цен на отдельные товары (мясо, комуслуги, одежда, овощи/фрукты и т.д.) а не среднестатистический вымышленный россиянин.Блин, хотелось бы увидеть аналогичные цифры для Украины, это украинский сайт и нацелен на украинскую аудиторию, тролли и боты сейчас сведут в комментариях снова все к битве ватников и вышиватников или финанс юа сейчас начнет писать на сколько выросли/упали доходы во всех двухста с лишним стран мира