Як наголошується, в цілому в 2017 р. доходи знизилися на 1,7% в річному вираженні.
Дивися повний текст Росіяни біднішають четвертий рік поспіль.
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Додано: Нед 28 січ, 2018 13:34
Росіяни біднішають четвертий рік поспіль
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росіяни біднішають четвертий рік поспіль.
Додано: Нед 28 січ, 2018 13:35
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 28 січ, 2018 13:51
Re: Росіяни біднішають четвертий рік поспіль
Додано: Нед 28 січ, 2018 13:58
Додано: Нед 28 січ, 2018 14:00
Курс гривны к рублю не определяет относительного уровня богатства/бедности. А уж тем более колебания курса за короткий период
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 28 січ, 2018 15:04
Доход на душу населения упал, так в него много что включается, от з/п, дивидендов и до пенсий, пособий и прочих соц выплат включая субсидии на ком услуги, вот и получается средний доход на душу населения, а если считать реальную з/п то при средней 39085 руб (что в два с половиной раза больше чем у нас) инфляции 3,9 % и номинальном росте з/п на 7,2 % то реальная средняя з/п выросла на 3,4 %, но снова хотелось бы увидеть рост инфляции по группам товаров/услуг, потому как инфляция для каждого человека своя в зависимости от того какой набор товаров/услуг потребляет человек поэтому хотелось бы прикинуть на сколько вот лично для меня выросла бы упал/вырос средний доход если бы были цифры по росту цен на отдельные товары (мясо, комуслуги, одежда, овощи/фрукты и т.д.) а не среднестатистический вымышленный россиянин.
Блин, хотелось бы увидеть аналогичные цифры для Украины, это украинский сайт и нацелен на украинскую аудиторию, тролли и боты сейчас сведут в комментариях снова все к битве ватников и вышиватников или финанс юа сейчас начнет писать на сколько выросли/упали доходы во всех двухста с лишним стран мира
Додано: Нед 28 січ, 2018 16:09
Рубль никаким образом не привязан к цене на нефть..... никогда не был и не будет.... Вскоре мы иувдим курс рубля к баксу около 100-120..... и может такое быть что нефть кпк оаз обвалится к 25-30 а может и ниже.... потом нефть рано или поздно вырастет к 90-100 снова.... но вот курс рубля к баксу на то время бедет около 140-200 можете не сомневаться. И тогда вопрос: какая тут связь?
Додано: Нед 28 січ, 2018 16:11
я имел ввиду короткий период, так сказать, на данный момент.
Востаннє редагувалось Деньги в Нед 28 січ, 2018 16:13, всього редагувалось 1 раз.
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