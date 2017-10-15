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Росіяни біднішають
четвертий рік поспіль

Росіяни біднішають четвертий рік поспіль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 17:19

Re: Росіяни біднішають четвертий рік поспіль

  tarikktv написав:Вскоре мы иувдим курс рубля к баксу около 100-120..... и может такое быть что нефть кпк оаз обвалится к 25-30 а может и ниже.... потом нефть рано или поздно вырастет к 90-100 снова.... но вот курс рубля к баксу на то время бедет около 140-200 можете не сомневаться.


Я бы и не сомневался, если бы нечто подобное не читал в 2015 году, когда рухнули нефтяные котировки... А вот теперь сомневаюсь...
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 17:43

  tarikktv написав:
  Деньги написав: потому как рубль привязан к цене на нефть, а доллар на межбанке Украины к гривне еще недостаточно обвалился. Так что ждем дальнейшего падения цены на бакс.

Рубль никаким образом не привязан к цене на нефть..... никогда не был и не будет.... Вскоре мы иувдим курс рубля к баксу около 100-120..... и может такое быть что нефть кпк оаз обвалится к 25-30 а может и ниже.... потом нефть рано или поздно вырастет к 90-100 снова.... но вот курс рубля к баксу на то время бедет около 140-200 можете не сомневаться. И тогда вопрос: какая тут связь?


а от дурень завжды думкой багатие :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:22

Пример доходов населения в России. Доход на двоих работающих в областном центре (300-400 тыс жителей) - мужчина 35000 + женщина 20000 = 55 000 рублей, почти 1000 долларов США. По аналогии Санкт-Петербург = 2500-3000 долларов, Москва = 3500-4000 долларов в месяц. Столько зарабатывают те, кто стремится заработать. И конечно всегда есть каста "библиотекарей", которые нигде, кроме библиотеки работать не будут по убеждению. Там и доходы соответственные.
movik64
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 23:15

  movik64 написав:Пример доходов населения в России. Доход на двоих работающих в областном центре (300-400 тыс жителей) - мужчина 35000 + женщина 20000 = 55 000 рублей, почти 1000 долларов США. По аналогии Санкт-Петербург = 2500-3000 долларов, Москва = 3500-4000 долларов в месяц. Столько зарабатывают те, кто стремится заработать. И конечно всегда есть каста "библиотекарей", которые нигде, кроме библиотеки работать не будут по убеждению. Там и доходы соответственные.

не надо сказок, средняя зарплата в москве за 2017 год 70927 рублей, в спб и того меньше
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 01:00

  75stasstas75 написав:
  movik64 написав:Пример доходов населения в России. Доход на двоих работающих в областном центре (300-400 тыс жителей) - мужчина 35000 + женщина 20000 = 55 000 рублей, почти 1000 долларов США. По аналогии Санкт-Петербург = 2500-3000 долларов, Москва = 3500-4000 долларов в месяц. Столько зарабатывают те, кто стремится заработать. И конечно всегда есть каста "библиотекарей", которые нигде, кроме библиотеки работать не будут по убеждению. Там и доходы соответственные.

не надо сказок, средняя зарплата в москве за 2017 год 70927 рублей, в спб и того меньше

Сказки-раскраски, но согласно Мосгорстата среднемесячная зарплата в Москве с января по сентябрь 2017 г. составила 91815 рублей. Если говорить о том что писал некий movik64 получается 183тыс на 2, что есть по текущему курсу 3.2тыс долларов. Вот уж точно "не надо сказок". Но вроде речь была про другое, про стремление и библиотекарей, которых везде пруд-пруди, и которые потом ноют что им субсидию еще подавай и батареи холодные, да горячей воды в столице нет. Так в Европе дела не делаются
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vasiliybaybuz
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 02:54

Re: Росіяни біднішають четвертий рік поспіль

  vasiliybaybuz написав:Но вроде речь была про другое, про стремление и библиотекарей, которых везде пруд-пруди, и которые потом ноют что им субсидию еще подавай и батареи холодные, да горячей воды в столице нет. Так в Европе дела не делаются


В Киеве где-то та же ситуация с поправкой на разницу в ценах. Согласно Numbeo, чтобы иметь такую же покупательную способность как средний москвич с зарплатой нетто 30,6 тыс.грн, киевлянин должен получать 14.
Если переводить приведенные цифры для Москвы, в Киеве это будет где-то 1500-1800 на семью. Это выше среднего, но мне сложно судить о их актуальности реалиям, потому что из знакомых широкий спектр зарабатывающих от 200 до 2500. И "библиотекарей" из них немало.

К слову, в 2010-2013 у нас средняя зп была ниже российской почти раза в 3.
galex
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 08:41

Re: Росіяни біднішають четвертий рік поспіль

  galex написав:В Киеве где-то та же ситуация с поправкой на разницу в ценах. Согласно Numbeo, чтобы иметь такую же покупательную способность как средний москвич с зарплатой нетто 30,6 тыс.грн, киевлянин должен получать 14.


Не согласен, тогда получается, что у них цены в 2 с лишним раза выше чем у нас, но это не так, по моим лично ощущениям и оценкам в среднем я расходовал в Москве на процентов 30 больше чем если бы жил в Одессе, при этом потребляя примерно тот же самый набор товаров и услуг, да что то стоит больше, причем на много, например все что связано с ручным трудом (парикмахерские услуги и т.д.), что то примерно как у нас, например гречка, что то дешевле, например бананы. Но в среднем мой потребительский набор в целом обходится мне в Москве максимум процентов на тридцать больше чем в Одессе, т.е. покупательная способность (при средней з/п в РФ 2,5 раза больше)в РФ получается на среднюю зарплату по моим прикидкам раза в два с лишним выше, причем я жил 5 лет на Урале в (основном Екатеринбург) и в Сибири (Омск, Новосибирск, Барнаул) так вот, та же самая ситуация, максимум процентов на 30 дороже чем в Одессе, я помню как первый раз прилетел в Омск и на следующий день я выхожу с гостиницы, иду перед работой в Пятерочку и покупаю шикарный арбуз по цене дешевле чем перед отлетом покупал в Одессе, я удивился и потопал обратно в гостиницу с арбузом (на сколько я помню это было 31 августа 2005 г.), потом на работе спросил почему такие дешевые, мне пояснили, что арбузы и другие фрукты и овощи завозят вагонами с республик Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия), не далеко транспортировать по сравнению если отправлять в Европейскую часть РФ и отсюда дешевле чем если отправлять их в Москву или Питер+нет такой конкуренции с овощами и фруктами из южных регионов РФ (Кавказ, Ставрополье, Краснодар) фрукты и овощи с которых идут в основном в Европейскую часть РФ из за малого транспортного плеча, так что в сезон даже в Сибири и на Урале можно купить очень дешёвые овощи и фрукты.
Михалыч
 
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