Росіяни біднішають четвертий рік поспіль

Додано: Пон 29 січ, 2018 08:41

galex написав: В Киеве где-то та же ситуация с поправкой на разницу в ценах. Согласно Numbeo, чтобы иметь такую же покупательную способность как средний москвич с зарплатой нетто 30,6 тыс.грн, киевлянин должен получать 14. В Киеве где-то та же ситуация с поправкой на разницу в ценах. Согласно Numbeo, чтобы иметь такую же покупательную способность как средний москвич с зарплатой нетто 30,6 тыс.грн, киевлянин должен получать 14.

Не согласен, тогда получается, что у них цены в 2 с лишним раза выше чем у нас, но это не так, по моим лично ощущениям и оценкам в среднем я расходовал в Москве на процентов 30 больше чем если бы жил в Одессе, при этом потребляя примерно тот же самый набор товаров и услуг, да что то стоит больше, причем на много, например все что связано с ручным трудом (парикмахерские услуги и т.д.), что то примерно как у нас, например гречка, что то дешевле, например бананы. Но в среднем мой потребительский набор в целом обходится мне в Москве максимум процентов на тридцать больше чем в Одессе, т.е. покупательная способность (при средней з/п в РФ 2,5 раза больше)в РФ получается на среднюю зарплату по моим прикидкам раза в два с лишним выше, причем я жил 5 лет на Урале в (основном Екатеринбург) и в Сибири (Омск, Новосибирск, Барнаул) так вот, та же самая ситуация, максимум процентов на 30 дороже чем в Одессе, я помню как первый раз прилетел в Омск и на следующий день я выхожу с гостиницы, иду перед работой в Пятерочку и покупаю шикарный арбуз по цене дешевле чем перед отлетом покупал в Одессе, я удивился и потопал обратно в гостиницу с арбузом (на сколько я помню это было 31 августа 2005 г.), потом на работе спросил почему такие дешевые, мне пояснили, что арбузы и другие фрукты и овощи завозят вагонами с республик Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия), не далеко транспортировать по сравнению если отправлять в Европейскую часть РФ и отсюда дешевле чем если отправлять их в Москву или Питер, так что в сезон даже в Сибири и на Урале можно купить очень дешёвые овощи и фрукты.