Я бы и не сомневался, если бы нечто подобное не читал в 2015 году, когда рухнули нефтяные котировки... А вот теперь сомневаюсь...
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Додано: Нед 28 січ, 2018 17:19
Re: Росіяни біднішають четвертий рік поспіль
Я бы и не сомневался, если бы нечто подобное не читал в 2015 году, когда рухнули нефтяные котировки... А вот теперь сомневаюсь...
Додано: Нед 28 січ, 2018 17:43
а от дурень завжды думкой багатие
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 28 січ, 2018 20:22
Пример доходов населения в России. Доход на двоих работающих в областном центре (300-400 тыс жителей) - мужчина 35000 + женщина 20000 = 55 000 рублей, почти 1000 долларов США. По аналогии Санкт-Петербург = 2500-3000 долларов, Москва = 3500-4000 долларов в месяц. Столько зарабатывают те, кто стремится заработать. И конечно всегда есть каста "библиотекарей", которые нигде, кроме библиотеки работать не будут по убеждению. Там и доходы соответственные.
Додано: Нед 28 січ, 2018 23:15
не надо сказок, средняя зарплата в москве за 2017 год 70927 рублей, в спб и того меньше
Додано: Пон 29 січ, 2018 01:00
Сказки-раскраски, но согласно Мосгорстата среднемесячная зарплата в Москве с января по сентябрь 2017 г. составила 91815 рублей. Если говорить о том что писал некий movik64 получается 183тыс на 2, что есть по текущему курсу 3.2тыс долларов. Вот уж точно "не надо сказок". Но вроде речь была про другое, про стремление и библиотекарей, которых везде пруд-пруди, и которые потом ноют что им субсидию еще подавай и батареи холодные, да горячей воды в столице нет. Так в Европе дела не делаются
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
Додано: Пон 29 січ, 2018 02:54
Re: Росіяни біднішають четвертий рік поспіль
В Киеве где-то та же ситуация с поправкой на разницу в ценах. Согласно Numbeo, чтобы иметь такую же покупательную способность как средний москвич с зарплатой нетто 30,6 тыс.грн, киевлянин должен получать 14.
Если переводить приведенные цифры для Москвы, в Киеве это будет где-то 1500-1800 на семью. Это выше среднего, но мне сложно судить о их актуальности реалиям, потому что из знакомых широкий спектр зарабатывающих от 200 до 2500. И "библиотекарей" из них немало.
К слову, в 2010-2013 у нас средняя зп была ниже российской почти раза в 3.
Додано: Пон 29 січ, 2018 08:41
Re: Росіяни біднішають четвертий рік поспіль
Не согласен, тогда получается, что у них цены в 2 с лишним раза выше чем у нас, но это не так, по моим лично ощущениям и оценкам в среднем я расходовал в Москве на процентов 30 больше чем если бы жил в Одессе, при этом потребляя примерно тот же самый набор товаров и услуг, да что то стоит больше, причем на много, например все что связано с ручным трудом (парикмахерские услуги и т.д.), что то примерно как у нас, например гречка, что то дешевле, например бананы. Но в среднем мой потребительский набор в целом обходится мне в Москве максимум процентов на тридцать больше чем в Одессе, т.е. покупательная способность (при средней з/п в РФ 2,5 раза больше)в РФ получается на среднюю зарплату по моим прикидкам раза в два с лишним выше, причем я жил 5 лет на Урале в (основном Екатеринбург) и в Сибири (Омск, Новосибирск, Барнаул) так вот, та же самая ситуация, максимум процентов на 30 дороже чем в Одессе, я помню как первый раз прилетел в Омск и на следующий день я выхожу с гостиницы, иду перед работой в Пятерочку и покупаю шикарный арбуз по цене дешевле чем перед отлетом покупал в Одессе, я удивился и потопал обратно в гостиницу с арбузом (на сколько я помню это было 31 августа 2005 г.), потом на работе спросил почему такие дешевые, мне пояснили, что арбузы и другие фрукты и овощи завозят вагонами с республик Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия), не далеко транспортировать по сравнению если отправлять в Европейскую часть РФ и отсюда дешевле чем если отправлять их в Москву или Питер, так что в сезон даже в Сибири и на Урале можно купить очень дешёвые овощи и фрукты.
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