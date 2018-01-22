У 2019 році фонд чекає такого ж зростання, оцінку також підвищено на 0,2 п. п.
Дивися повний текст МВФ підвищив прогноз зростання світової економіки.
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Додано: Нед 28 січ, 2018 14:08
МВФ підвищив прогноз зростання світової економіки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ підвищив прогноз зростання світової економіки.
Додано: Нед 28 січ, 2018 14:08
"По странам с формирующимся рынком и развивающимся странам прогноз остался прежним – 4,9% и 5% соответственно. Оценка роста экономики Индии не изменилась – 7,4% и 7,8%."
А Україна просто в ж0пі, після такого падіння не можемо рости хоча б на 5% кожного року. Проте 450 дармоїдів, яких повинно бути в 2 рази менше, будуть розповідати як вони продуктивно працюють.
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