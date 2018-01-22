RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
МВФ підвищив прогноз
зростання світової економіки

МВФ підвищив прогноз зростання світової економіки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 14:08

МВФ підвищив прогноз зростання світової економіки

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році фонд чекає такого ж зростання, оцінку також підвищено на 0,2 п. п.

Дивися повний текст МВФ підвищив прогноз зростання світової економіки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79622
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 14:08

"По странам с формирующимся рынком и развивающимся странам прогноз остался прежним – 4,9% и 5% соответственно. Оценка роста экономики Индии не изменилась – 7,4% и 7,8%."
А Україна просто в ж0пі, після такого падіння не можемо рости хоча б на 5% кожного року. Проте 450 дармоїдів, яких повинно бути в 2 рази менше, будуть розповідати як вони продуктивно працюють.
Rainbow
 
Повідомлень: 1639
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 41 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН дали прогноз про кількість населення в Україні до...
R2 » Суб 27 січ, 2018 18:10
8 275
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 січ, 2018 17:49
rjkz
"Заробітчани" вплинули на зростання цін в Україні – НБУ 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 22 січ, 2018 13:19
32 2952
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 січ, 2018 22:52
galex
Покращено прогноз зростання ВВП від НБУ
R2 » Чет 25 січ, 2018 16:51
2 74
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 січ, 2018 18:42
сова
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (52088)
28.01.2018 19:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.