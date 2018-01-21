Після цього нова ШІ-система виведе на чисту воду любителів росхитати ринок фальшивими новинами або удаваними угодами.
Дивися повний текст У Південній Кореї ловити біржових шахраїв буде ШІ.
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Додано: Нед 28 січ, 2018 14:39
У Південній Кореї ловити біржових шахраїв буде ШІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Південній Кореї ловити біржових шахраїв буде ШІ.
Додано: Нед 28 січ, 2018 14:39
Можно представить каким мощным инструментом для манипулирования рынком может стать этот ИИ если попадет в руки не очень принципиальных "регуляторов".
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