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У Південній Кореї ловити
біржових шахраїв буде ШІ

У Південній Кореї ловити біржових шахраїв буде ШІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 14:39

У Південній Кореї ловити біржових шахраїв буде ШІ

Пропонуємо до обговорення:
Після цього нова ШІ-система виведе на чисту воду любителів росхитати ринок фальшивими новинами або удаваними угодами.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 14:39

Можно представить каким мощным инструментом для манипулирования рынком может стать этот ИИ если попадет в руки не очень принципиальных "регуляторов".
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 14:58

А ИИ для торгов это вчерашний день. Здравствуйте.
wild2006
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