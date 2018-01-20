Інженери і дизайнери компанії Reviver Auto запропонували своє бачення автомобільних номерів майбутнього, яке припало до душі уряду США.
Дивися повний текст Водіїв вже переводять на цифрові номерні знаки.
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Додано: Нед 28 січ, 2018 15:15
Водіїв вже переводять на цифрові номерні знаки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водіїв вже переводять на цифрові номерні знаки.
Додано: Нед 28 січ, 2018 15:15
Цена этого чуда-номера будет, наверное, больше чем цена Айфона последней марки.
Додано: Нед 28 січ, 2018 16:49
Название как оыбчно придумано через ж0пу. Какие в срацю "цифровые" номерные знаки??? Я было подумал что речь идёт о том что БУКВ не будет в номере. А тут речь про дисплей электронный... ***кашель Лаврова***
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