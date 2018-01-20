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Водіїв вже переводять
на цифрові номерні знаки

Водіїв вже переводять на цифрові номерні знаки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 15:15

Водіїв вже переводять на цифрові номерні знаки

Пропонуємо до обговорення:
Інженери і дизайнери компанії Reviver Auto запропонували своє бачення автомобільних номерів майбутнього, яке припало до душі уряду США.

Дивися повний текст Водіїв вже переводять на цифрові номерні знаки.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 15:15

Цена этого чуда-номера будет, наверное, больше чем цена Айфона последней марки.
ssn59
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 16:13

Ну и что с ними сделают если там двухсторонняя связь? :-)
dotster
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 16:49

Название как оыбчно придумано через ж0пу. Какие в срацю "цифровые" номерные знаки??? Я было подумал что речь идёт о том что БУКВ не будет в номере. А тут речь про дисплей электронный... ***кашель Лаврова***
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 23:42

Он же будет стоить дороже жигулей)))
dian4ik210680
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