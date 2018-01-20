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Норми Євро-5: водіїв
змусять переплачувати

Норми Євро-5: водіїв змусять переплачувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 17:29

Норми Євро-5: водіїв змусять переплачувати

Пропонуємо до обговорення:
Говорячи про «запровадження з 1 січня 2018 року норм Євро-5», всі чомусь забувають, що багато наших автомобілів не відповідають вихідному для країн ЄС Євро-0.

Дивися повний текст Норми Євро-5: водіїв змусять переплачувати.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 17:29

Зачем тогда поборы за сертификацию и сама сертификация а/м 2010года выпуска, и без того соответвующие евро5? Или вдруг какойто мерседес случайно выпустит пару-тройку машин 2012г/в по евро2.
phantasmius
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