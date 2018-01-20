Говорячи про «запровадження з 1 січня 2018 року норм Євро-5», всі чомусь забувають, що багато наших автомобілів не відповідають вихідному для країн ЄС Євро-0.
Дивися повний текст Норми Євро-5: водіїв змусять переплачувати.
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Додано: Нед 28 січ, 2018 17:29
Норми Євро-5: водіїв змусять переплачувати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Норми Євро-5: водіїв змусять переплачувати.
Додано: Нед 28 січ, 2018 17:29
Зачем тогда поборы за сертификацию и сама сертификация а/м 2010года выпуска, и без того соответвующие евро5? Или вдруг какойто мерседес случайно выпустит пару-тройку машин 2012г/в по евро2.
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