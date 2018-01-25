Індекс інклюзивності економічного розвитку оцінює ступінь поширеності позитивних ефектів економічного зростання на всі верстви населення.
Дивися повний текст Індекс інклюзивності впав: українці все частіше залишаються за межею економічного розвитку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 січ, 2018 19:29
Індекс інклюзивності впав: українці все частіше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Індекс інклюзивності впав: українці все частіше залишаються за межею економічного розвитку.
Додано: Нед 28 січ, 2018 19:29
Хорошим тоном при подаче любого аналитического материала являются:
1. ссылка на первоисточник(и);
2. сравнимость данных.
А здесь ссылок нет, все страны - в местах рейтинга, а Украина - в снижении за 5 лет в %... Ну финансуа, ну вы чего? Нормальное же издание раньше было....
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 41 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама
|