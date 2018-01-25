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Індекс інклюзивності впав:
українці все частіше...

Індекс інклюзивності впав: українці все частіше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:29

Індекс інклюзивності впав: українці все частіше...

Пропонуємо до обговорення:
Індекс інклюзивності економічного розвитку оцінює ступінь поширеності позитивних ефектів економічного зростання на всі верстви населення.

Дивися повний текст Індекс інклюзивності впав: українці все частіше залишаються за межею економічного розвитку.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:29

Хорошим тоном при подаче любого аналитического материала являются:
1. ссылка на первоисточник(и);
2. сравнимость данных.
А здесь ссылок нет, все страны - в местах рейтинга, а Украина - в снижении за 5 лет в %... Ну финансуа, ну вы чего? Нормальное же издание раньше было....
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:41

Неужто прекратят манипулировать цифрами ВВП?!
Moimir
 
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