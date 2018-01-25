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Експерт повідомив, коли бензин
і дизпальне можуть трохи...

Експерт повідомив, коли бензин і дизпальне можуть трохи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 21:10

Експерт повідомив, коли бензин і дизпальне можуть трохи...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив керівник компанії і експерт на ринку нафтопродуктів.

Дивися повний текст Експерт повідомив, коли бензин і дизпальне можуть трохи подешевшати.
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