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Експерт повідомив, коли бензин і дизпальне можуть трохи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 січ, 2018 21:10
Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив керівник компанії і експерт на ринку нафтопродуктів.
Дивися повний текст Експерт повідомив, коли бензин і дизпальне можуть трохи подешевшати
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