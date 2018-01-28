Угнали изпэй кошелёк
Как у меня угнали кошелёк и сняли все деньги!
Схема: Мошенничества
У изипэй нет двух факторной аутентификации при смене пароля!
1)Мошенник имеет выход на сотрудника изипэй который владеет базой номеров тел. а так же передвижениях сумм на кошельки,зная когда благоприятно выносить сумму!
2)Мошенник имеет выход на связь пере выпуска тел. сим карт
3)сотрудник изипэй сообщает базу тел. номера прикреплённого к аккаунту
4)В отделе связи оператора,сотрудником связи проверяется база на номер тел. который вышил срок на существования сим номера,делают пере выпуск сим карты прикреплённого аккаунта изипэй
5)Меняется пароль к аккаунту происходит угон,далее вся сумма выносится у клиента.
6)Так как у Укр. изипэй нет двух факторной аутентификации да и зачем компании внедрять в систему безопасности если можно выносить угонять (слабые) кошельки схемой.
7)У изипэй есть на самом деле двух факторная аутентификация но исключительно если меняется весь аккаунт т.е и имел только тогда работает,но сути главного не меняет вынос происходит по схеме работает 100%
Служба Изипэй после предоставленных фактов угона моего кошелька и моих средств отказала в возмещение средств,хотя вина лежит полностью на компании изипэй т.к у системы безопасности уязвимость (дыра) не доработки по двух факторной аутентификации которая компании и ненужна,а значит есть заинтересованность что бы не внедрять для смены пароля двух факторною аутентификацию.
9) Что бы попасть на свой угнанный изипэй мне пришлось переписываться с службой изипэй 21 суток в эти сутки вошло: смена имела, номера тел. привязка нового номера тел. к аккаунту причём подчёркиваю что только в это случае предоставляется двух факторная аутентификация,только смысл? деньги выведены просто сменной пароля по смс без двух факторной аутентификация.
10) Итог из всего выше написанного в моей статье могу заверить что пострадавших в этой схеме очень много и она работает на все 100%.
Хочу этим написанным вас господа клиенты пред устеречь и рекомендовать не хранить более 500грн на кошельке Изипэй если не хотите в один из прекрасных дней как это у меня лишится круглой суммы.
Всем удачи берегите сбережения в чулках, надёжней ещё не чего не продуманно!