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10 найдешевших автомобілів
з коробкою автомат

10 найдешевших автомобілів з коробкою автомат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 22:32

10 найдешевших автомобілів з коробкою автомат

Пропонуємо до обговорення:
У колах досвідчених водіїв «автомати» критикувалися, бо вони помітно підвищували витрату палива, і динаміка автомобілів через них сильно страждала.

Дивися повний текст 10 найдешевших автомобілів з коробкою автомат.
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