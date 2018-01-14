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10 найдешевших автомобілів з коробкою автомат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 січ, 2018 22:32
Пропонуємо до обговорення:
У колах досвідчених водіїв «автомати» критикувалися, бо вони помітно підвищували витрату палива, і динаміка автомобілів через них сильно страждала.
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