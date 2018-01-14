У колах досвідчених водіїв «автомати» критикувалися, бо вони помітно підвищували витрату палива, і динаміка автомобілів через них сильно страждала.
Дивися повний текст 10 найдешевших автомобілів з коробкою автомат.
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Додано: Нед 28 січ, 2018 22:32
10 найдешевших автомобілів з коробкою автомат
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 10 найдешевших автомобілів з коробкою автомат.
Додано: Пон 29 січ, 2018 01:43
Ланос AT переможно просран в лету.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 29 січ, 2018 03:31
"гидромеханический автомат"- что за грамотей это писал? Гидромеханическая- это "механика", тобишь ручной выбор передач, масляна смазка. Автоматическая- автоматический выбор передач и "механической" её ни одна профильная литература не называет. Статью писал "умник", а самое интересное позже,через три года стоимость ремонта "автомата" будет приблизительно равна стоимости машины ;) В чем смысл ставить автомамат на ланос и другие киа пиканты,если владельцам заведомо не по-карману его ремонт? Лично мне не понятно,поставили механику,газ и пусть катаются, можно ещё и на собак зимой с газа переходить. :)
Додано: Пон 29 січ, 2018 05:06
Re: 10 найдешевших автомобілів з коробкою автомат
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