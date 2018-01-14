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10 найдешевших автомобілів
з коробкою автомат

10 найдешевших автомобілів з коробкою автомат
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  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 17:33

  zampolit2008 написав:драйвер. cia picanto 11 лет. вся Европа пройдена. вопросы?


Побойтесь Бога! Киа пиканта ( кстати,собственник машины наверное знал бы, что пишется Kia Picanto) 11 лет? Как можно проездить на этом жутком миниведре 11лет? Вы что карлик? Даже при моей комплекции в 58кг и росте 170см тесно. И кстати, ресурс коробки на киа пиканто ( у нас в основном она шла с АКПП фирмы jatco) JF405E- не более 250 тыс.км при условии замены масла не реже раз в 30 тыс.км. Если вы пишите,что объездили всю Европу, это в среднем 60-80 тыс.км/ год. То есть она должна была при идеальном содержании "лечь" ещё на 3-4 году эксплуатации.
Вы - пойманый на лжи.
Вопросы?
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 17:47

  trololo написав:
  zampolit2008 написав:драйвер. cia picanto 11 лет. вся Европа пройдена. вопросы?


обычно такие чехлы не знают, что масло в автоматической коробке надо менять черен 40-50 тыс, а потом вопят, "ломается ваш автомат!" :lol:

Откуда цифры? Один из азиатских заводов производителей АКПП Aisin предписывает замену раз в 20 тыс ( а это на минуточку все лексусы,тоеты, большинство вольво,порше,Vw и т.д.), а завод ZF ( BMW,FERRARI, Lamborghini) прописывает 100тыс.км замена масла.
Какой завод производитель прописывает 40-50 тыс?
драйвер
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 17:57

Re: 10 найдешевших автомобілів з коробкою автомат

  драйвер написав:Побойтесь Бога! Киа пиканта ( кстати,собственник машины наверное знал бы, что пишется Kia Picanto) 11 лет? Как можно проездить на этом жутком миниведре 11лет? Вы что карлик? Даже при моей комплекции в 58кг и росте 170см тесно


Тесно в багажнике? за рулем вполне достаточно места!
Kia Picanto вполне нормальная машина, это я как владелец говорю, после 7 лет пользования как второй авто в семье.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:18

  Slon_Nosov написав:
  драйвер написав:Побойтесь Бога! Киа пиканта ( кстати,собственник машины наверное знал бы, что пишется Kia Picanto) 11 лет? Как можно проездить на этом жутком миниведре 11лет? Вы что карлик? Даже при моей комплекции в 58кг и росте 170см тесно


Тесно в багажнике? за рулем вполне достаточно места!
Kia Picanto вполне нормальная машина, это я как владелец говорю, после 7 лет пользования как второй авто в семье.


А там что,ещё и багажник есть? Где? Наша подружка- неудачница ( супер мега дизайнер, мы в её понимании "гайки крутим"- чернорабочие) попросила поехать с ней в салон МАШИНУ ПОКУПАТЬ. Так вот,выбор пал на "интеллигентную" киа пиканто красного цвета, мы- чернорабочие,после своих f10 влезть в неё не смогли. Ржали с неё до слез,фоток наделали её за рулём этого "интеллигентного" миниведра. Выкинула она эту глупую затею, купила Accent, теперь ездит "на человека похожая". У него точно багажник есть.
драйвер
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:39

Re: 10 найдешевших автомобілів з коробкою автомат

драйвер написав:. Статью писал "умник", а самое интересное позже,через три года стоимость ремонта "автомата" будет приблизительно равна стоимости машины ;) В чем смысл ставить автомамат на ланос и другие киа пиканты,если владельцам заведомо не по-карману его ремонт?

Это такая же дичь, как и железные диски на зиму. Три раза чинил механическую коробку на разных машинах (выжимной диск, ага) и слушал "то вы ещё не знаете цену автомат делать"... 11 лет езжу на автоматах, три машины, о каком ремонте речь?!
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:45

Таки да - наш менталитет мерять машины по багажнику ещё не умер)). Ну да ничего - всё равно вымирают как мамонты)). В пиканто не тесно, и в смарте не тесно (2 x 120кг x 180 роста) - и это норм машина, чтобы ездить по норм европейским дорогам.

"Через три года стоимость ремонта "автомата" будет приблизительно равна стоимости машины"

Можно три вопроса?
1. Стоимость Вашего "ремонта" автомата в студию с чеками "через три года". Самый дорогой ремонт в моей практике занял 1куе при цене авто 50куе после 6 лет очень жёсткой эксплуатации. Замена современной корзины сцепления по статистике происходит уж куда чаще и дороже ;)
2. "Один из азиатских заводов производителей АКПП Aisin предписывает замену раз в 20 тыс". Не пишите ерунды не путайте людей)). 20к было в 90х.
Первая ссылка в гугле: https://blamper.ru/auto/wiki/transmissi ... -akpp-5239
Вторая: http://markauto.su/articles/kogda-neobk ... p-toyota-/
Дальше сами гуглите, и читайте мануалы. На современных АКП менее 70к вы врятли найдёте.
3. На каком и скольких автоматах Вы ездили? Мой опыт 10 лет на палке-мешалке и 8 лет на всех видах современных автоматах мне спокойно позволяет рекомендовать новое авто покупать только на автомате. А Вам?
nikitash
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:19

  nikitash написав:Таки да - наш менталитет мерять машины по багажнику ещё не умер)). Ну да ничего - всё равно вымирают как мамонты)). В пиканто не тесно, и в смарте не тесно (2 x 120кг x 180 роста) - и это норм машина, чтобы ездить по норм европейским дорогам.

"Через три года стоимость ремонта "автомата" будет приблизительно равна стоимости машины"

Можно три вопроса?
1. Стоимость Вашего "ремонта" автомата в студию с чеками "через три года". Самый дорогой ремонт в моей практике занял 1куе при цене авто 50куе после 6 лет очень жёсткой эксплуатации. Замена современной корзины сцепления по статистике происходит уж куда чаще и дороже ;)
2. "Один из азиатских заводов производителей АКПП Aisin предписывает замену раз в 20 тыс". Не пишите ерунды не путайте людей)). 20к было в 90х.
Первая ссылка в гугле: https://blamper.ru/auto/wiki/transmissi ... -akpp-5239
Вторая: http://markauto.su/articles/kogda-neobk ... p-toyota-/
Дальше сами гуглите, и читайте мануалы. На современных АКП менее 70к вы врятли найдёте.
3. На каком и скольких автоматах Вы ездили? Мой опыт 10 лет на палке-мешалке и 8 лет на всех видах современных автоматах мне спокойно позволяет рекомендовать новое авто покупать только на автомате. А Вам?


"В пиканто не тесно, и в смарте не тесно (2 x 120кг x 180 роста) - и это норм машина,"- всегда в таких случаях вспоминаю как мы встречались с одногрупницами:
Одна рассказывает как купила шубу за 10к долларов из норки,а другая в ответ стала рассказывать,что она на Озерке в Днепре тоже шубу купила,правда волчью и б/у за 500 грн,но шуба у неё - ЕСТЬ!
Так и вы выглядите в двоём с комплекцией 120кг x 180 роста в машине,рассчитанной на корейских девочек тинейджеров с ростом в 150см и весом в 45 кг. Вы хоть одежду по размеру покупаете или тоже лезете во всё на что денег хватает?
По поводу остального никчему не привязанного бреда: даю всем ссылку на официальный сайт завода Aisin, остается надеяться,что читать умеете. http://www.aisinaftermarket.jp/en/produ ... x_AFW+.pdf
драйвер
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:27

Re: 10 найдешевших автомобілів з коробкою автомат

  драйвер написав:купила Accent, теперь ездит "на человека похожая". У него точно багажник есть.


а зачем ей большой багажник? если авто покупается для комфортного перемещения к месту работы и покупки продуктов на неделю, для чего возить лишний обьем воздуха? не все ездят в формате тато, маты, кум, брат, сват и куча барахла в багажнике.

1:24 смотрите обзор
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:43

Re: 10 найдешевших автомобілів з коробкою автомат

Slon_Nosov написав:а зачем ей большой багажник? если авто покупается для комфортного перемещения к месту работы и покупки продуктов на неделю, для чего возить лишний обьем воздуха?

Ну да, это же такую тяжесть на горбу носить - лишний воздух )
Чем меньше база, тем меньше и комфорта. Расход такой же. В случае надобности перевезти что то или кого то рассказать/вспомнить глупость про "зачем мне большой багажник" ))
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:59

  nikitash написав:Таки да - наш менталитет мерять машины по багажнику ещё не умер)). Ну да ничего - всё равно вымирают как мамонты)). В пиканто не тесно, и в смарте не тесно (2 x 120кг x 180 роста) - и это норм машина, чтобы ездить по норм европейским дорогам.

"Через три года стоимость ремонта "автомата" будет приблизительно равна стоимости машины"

Можно три вопроса?
1. Стоимость Вашего "ремонта" автомата в студию с чеками "через три года". Самый дорогой ремонт в моей практике занял 1куе при цене авто 50куе после 6 лет очень жёсткой эксплуатации. Замена современной корзины сцепления по статистике происходит уж куда чаще и дороже ;)
2. "Один из азиатских заводов производителей АКПП Aisin предписывает замену раз в 20 тыс". Не пишите ерунды не путайте людей)). 20к было в 90х.
Первая ссылка в гугле: https://blamper.ru/auto/wiki/transmissi ... -akpp-5239
Вторая: http://markauto.su/articles/kogda-neobk ... p-toyota-/
Дальше сами гуглите, и читайте мануалы. На современных АКП менее 70к вы врятли найдёте.
3. На каком и скольких автоматах Вы ездили? Мой опыт 10 лет на палке-мешалке и 8 лет на всех видах современных автоматах мне спокойно позволяет рекомендовать новое авто покупать только на автомате. А Вам?



Кстати,балабол,к чему подвязана цифра 70тыс,даже интересно.
И да,позвонила подруге,прочитала ей этот умопомрачительный бред,получила средний "чек" для качественного ремонта автомобиля в 50 тыс у.е.это при условии,что весь метал "живой":
Специально для балабола чек для АКПП ZF и Aisin установленых на машину стоимостью 50 тыс.у.е.
АКПП ZF6HP28X ( бмв х5): работа 300- 400 дол, запчасти: комплекты: фрикционов,сальников прокладок,втулок,фильтр-поддон,шлифовка насоса и супорта итого 1100у.е.
Мехатроник-1.если вам повезло и у мастера руки на месте- 400у.е работа по електронной плате,+ комплект соленоидов 650 у.е. Итого 1050 у.е.
2.Если у вашего мастера руки - крюки-1900 у.е.
Гидротрансформатор-ремонт от 150у.е. до 250у.е.
Масло 10л ZF по 25у.е л=250у.е
Итог по самому минимуму, но сделать всё 2850у.е.
По максимуму:3650у.е.
Это при "живом" железе.

Смета по по акпп Aisin коробка А750е( тоета прадо):работа 300- 400 дол, запчасти: комплекты: фрикционов,сальников прокладок,втулок,стальных дисков,поршней, фильтр,шлифовка насоса итого 1500у.е.
Гидроблок: работа 300-400 у.е. ( если "поднимут" корпус), если нет корпус 900у.е,+ комплект соленоидов 700у.е.
Итого 1000 у.е.
Гидротрансформатор-ремонт от 150у.е. до 450у.е.
Масло 10л Aisin по 18у.е /л=180у.е
Итог по самому минимуму, но сделать всё 3130у.е.
По максимуму сами посчитайте.

Так что,балабол, "умыла" я тебя по ходу :)
Востаннє редагувалось драйвер в Пон 29 січ, 2018 20:07, всього редагувалось 1 раз.
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