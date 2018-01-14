10 найдешевших автомобілів з коробкою автомат

Додано: Пон 29 січ, 2018 18:45

Таки да - наш менталитет мерять машины по багажнику ещё не умер)). Ну да ничего - всё равно вымирают как мамонты)). В пиканто не тесно, и в смарте не тесно (2 x 120кг x 180 роста) - и это норм машина, чтобы ездить по норм европейским дорогам."Через три года стоимость ремонта "автомата" будет приблизительно равна стоимости машины"Можно три вопроса?1. Стоимость Вашего "ремонта" автомата в студию с чеками "через три года". Самый дорогой ремонт в моей практике занял 1куе при цене авто 50куе после 6 лет очень жёсткой эксплуатации. Замена современной корзины сцепления по статистике происходит уж куда чаще и дороже2. "Один из азиатских заводов производителей АКПП Aisin предписывает замену раз в 20 тыс". Не пишите ерунды не путайте людей)). 20к было в 90х.Первая ссылка в гугле:Вторая:Дальше сами гуглите, и читайте мануалы. На современных АКП менее 70к вы врятли найдёте.3. На каком и скольких автоматах Вы ездили? Мой опыт 10 лет на палке-мешалке и 8 лет на всех видах современных автоматах мне спокойно позволяет рекомендовать новое авто покупать только на автомате. А Вам?