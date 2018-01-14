10 найдешевших автомобілів з коробкою автомат

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zampolit2008 написав:драйвер. cia picanto 11 лет. вся Европа пройдена. вопросы?
Побойтесь Бога! Киа пиканта ( кстати,собственник машины наверное знал бы, что пишется Kia Picanto) 11 лет? Как можно проездить на этом жутком миниведре 11лет? Вы что карлик? Даже при моей комплекции в 58кг и росте 170см тесно. И кстати, ресурс коробки на киа пиканто ( у нас в основном она шла с АКПП фирмы jatco) JF405E- не более 250 тыс.км при условии замены масла не реже раз в 30 тыс.км. Если вы пишите,что объездили всю Европу, это в среднем 60-80 тыс.км/ год. То есть она должна была при идеальном содержании "лечь" ещё на 3-4 году эксплуатации. Вы - пойманый на лжи. Вопросы?
zampolit2008 написав:драйвер. cia picanto 11 лет. вся Европа пройдена. вопросы?
обычно такие чехлы не знают, что масло в автоматической коробке надо менять черен 40-50 тыс, а потом вопят, "ломается ваш автомат!"
Откуда цифры? Один из азиатских заводов производителей АКПП Aisin предписывает замену раз в 20 тыс ( а это на минуточку все лексусы,тоеты, большинство вольво,порше,Vw и т.д.), а завод ZF ( BMW,FERRARI, Lamborghini) прописывает 100тыс.км замена масла. Какой завод производитель прописывает 40-50 тыс?
драйвер написав:Побойтесь Бога! Киа пиканта ( кстати,собственник машины наверное знал бы, что пишется Kia Picanto) 11 лет? Как можно проездить на этом жутком миниведре 11лет? Вы что карлик? Даже при моей комплекции в 58кг и росте 170см тесно
Тесно в багажнике? за рулем вполне достаточно места! Kia Picanto вполне нормальная машина, это я как владелец говорю, после 7 лет пользования как второй авто в семье.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
драйвер написав:Побойтесь Бога! Киа пиканта ( кстати,собственник машины наверное знал бы, что пишется Kia Picanto) 11 лет? Как можно проездить на этом жутком миниведре 11лет? Вы что карлик? Даже при моей комплекции в 58кг и росте 170см тесно
Тесно в багажнике? за рулем вполне достаточно места! Kia Picanto вполне нормальная машина, это я как владелец говорю, после 7 лет пользования как второй авто в семье.
А там что,ещё и багажник есть? Где? Наша подружка- неудачница ( супер мега дизайнер, мы в её понимании "гайки крутим"- чернорабочие) попросила поехать с ней в салон МАШИНУ ПОКУПАТЬ. Так вот,выбор пал на "интеллигентную" киа пиканто красного цвета, мы- чернорабочие,после своих f10 влезть в неё не смогли. Ржали с неё до слез,фоток наделали её за рулём этого "интеллигентного" миниведра. Выкинула она эту глупую затею, купила Accent, теперь ездит "на человека похожая". У него точно багажник есть.
драйвер написав:. Статью писал "умник", а самое интересное позже,через три года стоимость ремонта "автомата" будет приблизительно равна стоимости машины В чем смысл ставить автомамат на ланос и другие киа пиканты,если владельцам заведомо не по-карману его ремонт?
Это такая же дичь, как и железные диски на зиму. Три раза чинил механическую коробку на разных машинах (выжимной диск, ага) и слушал "то вы ещё не знаете цену автомат делать"... 11 лет езжу на автоматах, три машины, о каком ремонте речь?!
Таки да - наш менталитет мерять машины по багажнику ещё не умер)). Ну да ничего - всё равно вымирают как мамонты)). В пиканто не тесно, и в смарте не тесно (2 x 120кг x 180 роста) - и это норм машина, чтобы ездить по норм европейским дорогам.
"Через три года стоимость ремонта "автомата" будет приблизительно равна стоимости машины"
Можно три вопроса? 1. Стоимость Вашего "ремонта" автомата в студию с чеками "через три года". Самый дорогой ремонт в моей практике занял 1куе при цене авто 50куе после 6 лет очень жёсткой эксплуатации. Замена современной корзины сцепления по статистике происходит уж куда чаще и дороже 2. "Один из азиатских заводов производителей АКПП Aisin предписывает замену раз в 20 тыс". Не пишите ерунды не путайте людей)). 20к было в 90х. Первая ссылка в гугле: https://blamper.ru/auto/wiki/transmissi ... -akpp-5239 Вторая: http://markauto.su/articles/kogda-neobk ... p-toyota-/ Дальше сами гуглите, и читайте мануалы. На современных АКП менее 70к вы врятли найдёте. 3. На каком и скольких автоматах Вы ездили? Мой опыт 10 лет на палке-мешалке и 8 лет на всех видах современных автоматах мне спокойно позволяет рекомендовать новое авто покупать только на автомате. А Вам?
nikitash написав:Таки да - наш менталитет мерять машины по багажнику ещё не умер)). Ну да ничего - всё равно вымирают как мамонты)). В пиканто не тесно, и в смарте не тесно (2 x 120кг x 180 роста) - и это норм машина, чтобы ездить по норм европейским дорогам.
"Через три года стоимость ремонта "автомата" будет приблизительно равна стоимости машины"
Можно три вопроса? 1. Стоимость Вашего "ремонта" автомата в студию с чеками "через три года". Самый дорогой ремонт в моей практике занял 1куе при цене авто 50куе после 6 лет очень жёсткой эксплуатации. Замена современной корзины сцепления по статистике происходит уж куда чаще и дороже 2. "Один из азиатских заводов производителей АКПП Aisin предписывает замену раз в 20 тыс". Не пишите ерунды не путайте людей)). 20к было в 90х. Первая ссылка в гугле: https://blamper.ru/auto/wiki/transmissi ... -akpp-5239 Вторая: http://markauto.su/articles/kogda-neobk ... p-toyota-/ Дальше сами гуглите, и читайте мануалы. На современных АКП менее 70к вы врятли найдёте. 3. На каком и скольких автоматах Вы ездили? Мой опыт 10 лет на палке-мешалке и 8 лет на всех видах современных автоматах мне спокойно позволяет рекомендовать новое авто покупать только на автомате. А Вам?
"В пиканто не тесно, и в смарте не тесно (2 x 120кг x 180 роста) - и это норм машина,"- всегда в таких случаях вспоминаю как мы встречались с одногрупницами: Одна рассказывает как купила шубу за 10к долларов из норки,а другая в ответ стала рассказывать,что она на Озерке в Днепре тоже шубу купила,правда волчью и б/у за 500 грн,но шуба у неё - ЕСТЬ! Так и вы выглядите в двоём с комплекцией 120кг x 180 роста в машине,рассчитанной на корейских девочек тинейджеров с ростом в 150см и весом в 45 кг. Вы хоть одежду по размеру покупаете или тоже лезете во всё на что денег хватает? По поводу остального никчему не привязанного бреда: даю всем ссылку на официальный сайт завода Aisin, остается надеяться,что читать умеете. http://www.aisinaftermarket.jp/en/produ ... x_AFW+.pdf
драйвер написав:купила Accent, теперь ездит "на человека похожая". У него точно багажник есть.
а зачем ей большой багажник? если авто покупается для комфортного перемещения к месту работы и покупки продуктов на неделю, для чего возить лишний обьем воздуха? не все ездят в формате тато, маты, кум, брат, сват и куча барахла в багажнике.
1:24 смотрите обзор
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov написав:а зачем ей большой багажник? если авто покупается для комфортного перемещения к месту работы и покупки продуктов на неделю, для чего возить лишний обьем воздуха?
Ну да, это же такую тяжесть на горбу носить - лишний воздух ) Чем меньше база, тем меньше и комфорта. Расход такой же. В случае надобности перевезти что то или кого то рассказать/вспомнить глупость про "зачем мне большой багажник" ))
nikitash написав:Таки да - наш менталитет мерять машины по багажнику ещё не умер)). Ну да ничего - всё равно вымирают как мамонты)). В пиканто не тесно, и в смарте не тесно (2 x 120кг x 180 роста) - и это норм машина, чтобы ездить по норм европейским дорогам.
"Через три года стоимость ремонта "автомата" будет приблизительно равна стоимости машины"
Можно три вопроса? 1. Стоимость Вашего "ремонта" автомата в студию с чеками "через три года". Самый дорогой ремонт в моей практике занял 1куе при цене авто 50куе после 6 лет очень жёсткой эксплуатации. Замена современной корзины сцепления по статистике происходит уж куда чаще и дороже 2. "Один из азиатских заводов производителей АКПП Aisin предписывает замену раз в 20 тыс". Не пишите ерунды не путайте людей)). 20к было в 90х. Первая ссылка в гугле: https://blamper.ru/auto/wiki/transmissi ... -akpp-5239 Вторая: http://markauto.su/articles/kogda-neobk ... p-toyota-/ Дальше сами гуглите, и читайте мануалы. На современных АКП менее 70к вы врятли найдёте. 3. На каком и скольких автоматах Вы ездили? Мой опыт 10 лет на палке-мешалке и 8 лет на всех видах современных автоматах мне спокойно позволяет рекомендовать новое авто покупать только на автомате. А Вам?
Кстати,балабол,к чему подвязана цифра 70тыс,даже интересно. И да,позвонила подруге,прочитала ей этот умопомрачительный бред,получила средний "чек" для качественного ремонта автомобиля в 50 тыс у.е.это при условии,что весь метал "живой": Специально для балабола чек для АКПП ZF и Aisin установленых на машину стоимостью 50 тыс.у.е. АКПП ZF6HP28X ( бмв х5): работа 300- 400 дол, запчасти: комплекты: фрикционов,сальников прокладок,втулок,фильтр-поддон,шлифовка насоса и супорта итого 1100у.е. Мехатроник-1.если вам повезло и у мастера руки на месте- 400у.е работа по електронной плате,+ комплект соленоидов 650 у.е. Итого 1050 у.е. 2.Если у вашего мастера руки - крюки-1900 у.е. Гидротрансформатор-ремонт от 150у.е. до 250у.е. Масло 10л ZF по 25у.е л=250у.е Итог по самому минимуму, но сделать всё 2850у.е. По максимуму:3650у.е. Это при "живом" железе.
Смета по по акпп Aisin коробка А750е( тоета прадо):работа 300- 400 дол, запчасти: комплекты: фрикционов,сальников прокладок,втулок,стальных дисков,поршней, фильтр,шлифовка насоса итого 1500у.е. Гидроблок: работа 300-400 у.е. ( если "поднимут" корпус), если нет корпус 900у.е,+ комплект соленоидов 700у.е. Итого 1000 у.е. Гидротрансформатор-ремонт от 150у.е. до 450у.е. Масло 10л Aisin по 18у.е /л=180у.е Итог по самому минимуму, но сделать всё 3130у.е. По максимуму сами посчитайте.
Так что,балабол, "умыла" я тебя по ходу
Востаннє редагувалось драйвер в Пон 29 січ, 2018 20:07, всього редагувалось 1 раз.