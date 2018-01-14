10 найдешевших автомобілів з коробкою автомат

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драйвер написав:купила Accent, теперь ездит "на человека похожая". У него точно багажник есть.
а зачем ей большой багажник? если авто покупается для комфортного перемещения к месту работы и покупки продуктов на неделю, для чего возить лишний обьем воздуха? не все ездят в формате тато, маты, кум, брат, сват и куча барахла в багажнике.
1:24 смотрите обзор
Мне нравиться как Вы распереживались хи,хи,хи Это ж надо так обидется и оскорбиться! Это всего лишь машина,расслабтесь уже,это ж не Вас по всякому обозвали.
драйвер Ответы я так и не получил от Вас))) Ну да ладно, по порядку: 1. Вы бы сами внимательно читали Ваши же ссылки. Обратите внимание на раздел "ATF Knowledge", где ясно указывается, что производители авто (это, чтобы Вы понимали - те люди к которым Вы обычно обращаетесь по гарантии ) рекомендуют замену в среднем каждые 60-80к, но "специалисты" (так и не нашёл на сайте кто, какие, кем сертифицированные) рекомендуют... Вобщем это из разряда "производитель рекомендует замена масла раз в 20к в двигетеле, но я "умный" - буду менять раз в 8к, ибо так для двигателя лучше" ))) Таких "советчиков" на автоформах тоннами - Вам туда, там холивары на несколько лет). И да - официальная ссылка на завод айсин: http://www.aisin.com. JFYI
2. Просто первая ссылка, дабы не обвиняли в "незнании": https://etlib.ru/blog/448-reglamentnoe- ... imi-rukami 90к. Хотите менять каждые 20к - меняйте, кто ж Вам доктор, только вот не надо рассказывать, что тот кто официально даёт гарантию (и выполняет её) глупее, чем Вы . https://sis-motors.ru/reglament-bmw/ - вторая ссылка для BMW. Кстати, ниразу не слышал, чтобы кому-то в BMW отказали в оф гарантии на их автоматы . Да и случаев поломки - единицы.
"Так и вы выглядите в двоём с комплекцией 120кг x 180 роста в машине,рассчитанной на корейских девочек тинейджеров с ростом в 150см и весом в 45 кг." Ну, во первых, как я выгляжу и где - мне абсолютно фиолетово ). Для маленькой машины - маленькие задачи. Довезти безопасно тело до работы с расходом в 5-6л по городу - мне ок. А для "выглядить" и встреч с партнёрами Q7 мне хватает. К чему тут корейские девочки для разработанного в Германии (и для Германии и европы) авто мне не совсем понятно)). \
"В случае надобности перевезти что то". Перевезти... В авто А/B класса.... Не, ну без коментариев ))) Такие авто покупаются как вторые (чаще третьи) авто в семью для перемещения по городу + сумка с супермаркета. Если вам "универсальное" на все случаи жизни - то 90% автомат не Ваше. Да и указанный комфорт - туда же. Без обид, не Ваше это, ИМХО.
"Так что,балабол, "умыла" я тебя по ходу". Я Вас вроде не обзывал. А по поводу цен - велком к нам в Харьков, я Вам покажу пару СТО которые указанные работы делают намного дешевле ))). Знакомой Вашей привет передавайте и пожелания удачи в этом "нелёгком" (переделывать АКП каждые три года за 3.6куе) бизнесе