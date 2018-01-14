10 найдешевших автомобілів з коробкою автомат

Додано: Пон 29 січ, 2018 20:54

Ответы я так и не получил от Вас))) Ну да ладно, по порядку:1. Вы бы сами внимательно читали Ваши же ссылки. Обратите внимание на раздел "ATF Knowledge", где ясно указывается, что производители авто (это, чтобы Вы понимали - те люди к которым Вы обычно обращаетесь по гарантии) рекомендуют замену в среднем каждые 60-80к, но "специалисты" (так и не нашёл на сайте кто, какие, кем сертифицированные) рекомендуют... Вобщем это из разряда "производитель рекомендует замена масла раз в 20к в двигетеле, но я "умный" - буду менять раз в 8к, ибо так для двигателя лучше" ))) Таких "советчиков" на автоформах тоннами - Вам туда, там холивары на несколько лет).И да - официальная ссылка на завод айсин:. JFYI2. Просто первая ссылка, дабы не обвиняли в "незнании":90к. Хотите менять каждые 20к - меняйте, кто ж Вам доктор, только вот не надо рассказывать, что тот кто официально даёт гарантию (и выполняет её) глупее, чем Вы- вторая ссылка для BMW. Кстати, ниразу не слышал, чтобы кому-то в BMW отказали в оф гарантии на их автоматы. Да и случаев поломки - единицы."Так и вы выглядите в двоём с комплекцией 120кг x 180 роста в машине,рассчитанной на корейских девочек тинейджеров с ростом в 150см и весом в 45 кг."Ну, во первых, как я выгляжу и где - мне абсолютно фиолетово ). Для маленькой машины - маленькие задачи. Довезти безопасно тело до работы с расходом в 5-6л по городу - мне ок. А для "выглядить" и встреч с партнёрами Q7 мне хватает.К чему тут корейские девочки для разработанного в Германии (и для Германии и европы) авто мне не совсем понятно)). \"В случае надобности перевезти что то". Перевезти... В авто А/B класса.... Не, ну без коментариев )))Такие авто покупаются как вторые (чаще третьи) авто в семью для перемещения по городу + сумка с супермаркета. Если вам "универсальное" на все случаи жизни - то 90% автомат не Ваше. Да и указанный комфорт - туда же. Без обид, не Ваше это, ИМХО."Так что,балабол, "умыла" я тебя по ходу".Я Вас вроде не обзывал. А по поводу цен - велком к нам в Харьков, я Вам покажу пару СТО которые указанные работы делают намного дешевле ))).Знакомой Вашей привет передавайте и пожелания удачи в этом "нелёгком" (переделывать АКП каждые три года за 3.6куе) бизнесе