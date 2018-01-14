10 найдешевших автомобілів з коробкою автомат

Кто мы, Николай II ?
У вас БМВ 5 серии предыдущего поколения с механической коробкой ?
Сознательно покупали или перед выходом кузова G30 брали акционные остатки ?
Кстати у флагманской 7 серии нет механики, только автомат.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 20:44
Кто мы, Николай II ?
У вас БМВ 5 серии предыдущего поколения с механической коробкой ?
Сознательно покупали или перед выходом кузова G30 брали акционные остатки ?
Кстати у флагманской 7 серии нет механики, только автомат.
Додано: Пон 29 січ, 2018 20:54
драйвер
Ответы я так и не получил от Вас))) Ну да ладно, по порядку:
1. Вы бы сами внимательно читали Ваши же ссылки. Обратите внимание на раздел "ATF Knowledge", где ясно указывается, что производители авто (это, чтобы Вы понимали - те люди, к которым Вы обычно обращаетесь по гарантии ) рекомендуют замену в среднем каждые 60-80к, но "специалисты" (так и не нашёл на сайте кто, какие, кем сертифицированные) рекомендуют... Вобщем это из разряда "производитель рекомендует замена масла раз в 20к в двигателе, но я "умный" - буду менять раз в 8к, ибо так для двигателя лучше" ))) Таких "советчиков" на автофорумах тоннами - Вам туда, там холивары на несколько лет). И да - официальная ссылка на завод айсин:
2. Просто первая ссылка, дабы не обвиняли в "незнании":
- 90к. Хотите менять каждые 20к - меняйте, кто ж Вам доктор, только вот не надо рассказывать, что тот кто официально даёт гарантию (и выполняет её) глупее, чем Вы .
3. "Так и вы выглядите в двоём с комплекцией 120кг x 180 роста в машине,рассчитанной на корейских девочек тинейджеров с ростом в 150см и весом в 45 кг."
Ну, во первых, как я выгляжу и где - мне абсолютно фиолетово ). Для маленькой машины - маленькие задачи. Довезти безопасно тело до работы с расходом в 5-6л по городу - мне ок. А для "выглядить" и встреч с партнёрами Q7 мне хватает.
К чему тут корейские девочки для разработанного в Германии (и для Германии и европы) авто мне не совсем понятно)).
"В случае надобности перевезти что то". Перевезти... В авто А/B класса.... Не, ну без коментариев )))
Такие авто покупаются как вторые (чаще третьи) авто в семью для перемещения по городу + сумка с супермаркета. Если вам "универсальное" на все случаи жизни - то 90% автомат не Ваше. Да и указанный комфорт - туда же. Без обид, не Ваше это, ИМХО.
"Так что,балабол, "умыла" я тебя по ходу".
Я Вас вроде не обзывал. А по поводу цен - велком к нам в Харьков, я Вам покажу пару СТО которые указанные работы делают намного дешевле ))).
Знакомой Вашей привет передавайте и пожелания удачи в этом "нелёгком" (переделывать АКП каждые три года за 3.6куе) бизнесе
Додано: Пон 29 січ, 2018 21:48
драйвер
писал не для вас, а для тех кто рассматривает недорогой бюджетный автомобиль для города.
пиканто обычная поповозка с неплохими опциями, тот же подогрев руля и громкая связь управляемая голосом в машинах с 2011 года. последние комплектации еще интересней, как второй автомобиль в семье, имхо, очень даже ничего.
зы знаю примеры когда человек раз сел на ситроен с1 жены и потом в центр только на нем и ездил, т.к. парковаться удобней и бензина меньше кушает. а есть люди у которых есть комплексы с размером и стоимостью поповозки, кому то что то доказать пытаются. лично знаю человека который имея 570-й лексус и еще несколько подобных автомобилей может приехать на черри амулет и не комплексовать.
к сожалению в нашей стране мне иногда приходиться выходить из пиканты и стучать в тупые головы на тему того размер и цена машины не влияет на крутость водителя и соблюдение правил.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Пон 29 січ, 2018 22:27, всього редагувалось 2 разів.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Пон 29 січ, 2018 21:58
У меня всё )
Додано: Пон 29 січ, 2018 22:28
Новичок,вы зачит и читать не умеете. Мы- это я,моя подружка- хозяйка СТО,и подружка- кондитер. Есть ещё одна ( она у нас маляр штукатур, так сказать, строительная фирма у них с мужем) из нашей компании,но в тот день приехать не смогла.Год назад моя подружка,которая хозяйка СТО купила себе и нам рекомендовала купить f10. Мы с подругами долго не думали, так что теперь в нашей компании 4 f10 и один accent. А чернорабочие мы,поскольку все четверо умеем работать руками и бизнесы у нас не возвышенные,не то что у нашего высокодуховного дизайнера на accente. У нас у всех автоматы,ну вы поняли. Не женское это дело на механике гонять, да и оплатить свои расходы я в состоянии, на механике только в автошколе ездила. Лично у меня самая полная комплектация и авторская противоугонка ( подружка постаралась,спасибо ей). Выбором очень довольна,если бы не рекомендация уважаемой мной подруги,машину не покупала бы,так как была довольна и предыдущей. Я знала что будет новый кузов,но меня это не беспокоило,так как в моих глазах по f10 была хорошая рекомендация, а цена вообще мне вышла сказочная.
Додано: Пон 29 січ, 2018 22:35
Ха, мне тоже с вами всё понятно. За предлагаемое по ссылке просят дорого,б/у можно и за бутылку купить,а если повезёт,то она и ездить будет. Если хочешь купить ЭТО,продай машину и купи себе следующую на механике, не мучай не себя,ни машину.
Додано: Пон 29 січ, 2018 22:59
Ну "ответа вы не получили" потому,что у вас мозгов не хватило понять,что ответ Вам дан,при чем из официального источника,сайт
А ну,теперь по подробнее,расскажите ка нам,"умный" вы наш,кто вообще "специалистов" сертифицирует и как это происходит,очень интересно.
Более того,90% установленных на БМВ АКПП произведены заводами ZF, а завод регламентирует замену масла на 100-125 тыс.км в зависимости от мощности двигателя.
И ещё,зачем вы мне кидаете мусорные ссылки со всякой белебердой? Таких умников как вы везде полно. Если хотите мне что то сказать,опирайтесь на официальные источники,на заводы изготовители агрегатов,а не на кустарный украинский центр трансмиссий и не на рашисские болтологические "источники", тоже мне авторитет нашли.
Додано: Пон 29 січ, 2018 23:05
Про соблюдения правил,абсолютно с Вами согласна,каждый будь он на Ferrari, или на гужевой телеге Должен соблюдать правила дорожного движения и точка,оправданий тут нет и быть не может. А про всё остальное... Аппетит приходит во время еды,я всё больше и больше люблю свою машину,и уже не представляю себя на каком нибудь киа или рено. Как то так.
Додано: Вів 30 січ, 2018 14:14
И наверное ездят на "сервис" к гаражникам. А те им говорят, что поменять нет возможности.))
Додано: Вів 30 січ, 2018 20:43
у меня аисиновская коробка, оф дилер втирал что менять масло не надо вообще, те кто не меняли сталкивались с заменой гидроблока уже через 100-120 тыс. а моей 10 лет и как новая ни толчка ни пинка. можно и 60 тыс, но замена стоит недорого, я меняю раз в 40 тыс и сплю спокойно.
надо помнить что наши 60 тыс и немецкие 60 тыщ это разное.
главное оружие рашистов - ложь
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