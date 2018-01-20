Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Дивися повний текст Стало відомо, які регіони стали лідерами за зростанням доходів українців.
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Додано: Нед 28 січ, 2018 23:35
Стало відомо, які регіони стали лідерами за зростанням...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, які регіони стали лідерами за зростанням доходів українців.
Додано: Нед 28 січ, 2018 23:35
Журналисты... По ссылкам на первоисточник и близко нет это новости. Наверное потому, что она прошлогодняя. Сейчас уже 18-ый, поэтому нелепо печатать сравнение 16 к 15-ому.
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