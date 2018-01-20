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Стало відомо, які регіони стали
лідерами за зростанням...

Стало відомо, які регіони стали лідерами за зростанням...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 23:35

Стало відомо, які регіони стали лідерами за зростанням...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Дивися повний текст Стало відомо, які регіони стали лідерами за зростанням доходів українців.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 23:35

Журналисты... По ссылкам на первоисточник и близко нет это новости. Наверное потому, что она прошлогодняя. Сейчас уже 18-ый, поэтому нелепо печатать сравнение 16 к 15-ому.
Vlad442
 
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