RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Майже половина безробітних
українців - з вищою освітою

Майже половина безробітних українців - з вищою освітою
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 23:37

Майже половина безробітних українців - з вищою освітою

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в Державній службі зайнятості.

Дивися повний текст Майже половина безробітних українців - з вищою освітою.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79626
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 23:37

ВО в наших условиях это фейк. Скрытая безработица и откос от армии.
Vlad442
 
Повідомлень: 3780
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У світі майже 200 мільйонів людей не мають роботи
R2 » Суб 27 січ, 2018 23:36
1 49
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 січ, 2018 23:36
straponesa
Підраховано, скільки українців уже скористалися безвізом... 1, 2
R2 » Вів 23 січ, 2018 17:57
15 728
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 січ, 2018 20:33
Reddick
Українців очікує чергове зростання тарифів на ЖКП - експерт
R2 » Сер 24 січ, 2018 01:42
6 292
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 січ, 2018 12:27
max_transporter
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8923)
29.01.2018 00:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.