|
|
Майже половина безробітних українців - з вищою освітою
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 січ, 2018 23:37
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в Державній службі зайнятості.
Дивися повний текст Майже половина безробітних українців - з вищою освітою
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79626
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 28 січ, 2018 23:37
ВО в наших условиях это фейк. Скрытая безработица и откос от армии.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 3780
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 481 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
реклама