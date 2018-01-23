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Майже половина безробітних
українців - з вищою освітою

Майже половина безробітних українців - з вищою освітою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 23:37

Майже половина безробітних українців - з вищою освітою

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в Державній службі зайнятості.

Дивися повний текст Майже половина безробітних українців - з вищою освітою.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 23:37

ВО в наших условиях это фейк. Скрытая безработица и откос от армии.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 06:06

Re: Майже половина безробітних українців - з вищою освітою

интересно узнать соотношение гуманитарии/технари

а так Влад прав - многие идут из-за откоса. если бы не агрессия РФ, можно было бы уже перейти на полностью профессиональную армию, чтобы не было необходимости получать пустое ненужное ВО.
galex
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 06:20

  galex написав:интересно узнать соотношение гуманитарии/технари

а так Влад прав - многие идут из-за откоса. если бы не агрессия РФ, можно было бы уже перейти на полностью профессиональную армию, чтобы не было необходимости получать пустое ненужное ВО.


Не напомните сколько сколько стран мира имеют профессиональную армию и в каком состоянии были ВС Украины в 2014г когда эта идея была почти воплощена?
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 07:33

Re: Майже половина безробітних українців - з вищою освітою

  Vlad442 написав:ВО в наших условиях это фейк. Скрытая безработица и откос от армии.

Согласен, что мой сын, да и все другие бюджетники "инжинеры" на его курсе лишь бы в армию не забрали и рядом с домом. На занятия почти никто не ходит. Мой на магистратуру в Польшу намылился.
P.S.“В Европе ситуация кардинально противоположная – 70% получают квалификацию “работника с инструментом” и 30% – высшее образование”-так и есть. У меня дочь в Германии учится, мееестные все в "ПТУ" идут, там гарантированная работа по окончании в 2000 евро. С её высшим образованием работы нет или 1500 потолок. В универ по её словам идут богатые лентяи кому делать нечего, типа так немцы говорят.
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