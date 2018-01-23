Про це повідомили в Державній службі зайнятості.
Дивися повний текст Майже половина безробітних українців - з вищою освітою.
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Додано: Нед 28 січ, 2018 23:37
Майже половина безробітних українців - з вищою освітою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Майже половина безробітних українців - з вищою освітою.
Додано: Пон 29 січ, 2018 06:06
Re: Майже половина безробітних українців - з вищою освітою
интересно узнать соотношение гуманитарии/технари
а так Влад прав - многие идут из-за откоса. если бы не агрессия РФ, можно было бы уже перейти на полностью профессиональную армию, чтобы не было необходимости получать пустое ненужное ВО.
Додано: Пон 29 січ, 2018 06:20
Не напомните сколько сколько стран мира имеют профессиональную армию и в каком состоянии были ВС Украины в 2014г когда эта идея была почти воплощена?
back in USSR
Додано: Пон 29 січ, 2018 07:33
Re: Майже половина безробітних українців - з вищою освітою
Согласен, что мой сын, да и все другие бюджетники "инжинеры" на его курсе лишь бы в армию не забрали и рядом с домом. На занятия почти никто не ходит. Мой на магистратуру в Польшу намылился.
P.S.“В Европе ситуация кардинально противоположная – 70% получают квалификацию “работника с инструментом” и 30% – высшее образование”-так и есть. У меня дочь в Германии учится, мееестные все в "ПТУ" идут, там гарантированная работа по окончании в 2000 евро. С её высшим образованием работы нет или 1500 потолок. В универ по её словам идут богатые лентяи кому делать нечего, типа так немцы говорят.
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