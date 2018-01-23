Майже половина безробітних українців - з вищою освітою

Додано: Пон 29 січ, 2018 19:47

Dear_Sir написав: Pegasmaster написав: PSL написав: Сейчас тенденция у работодателей: принимать сотрудников только с ВО, независимо от должности. Сейчас тенденция у работодателей: принимать сотрудников только с ВО, независимо от должности.

просто наличие ВО хоть в какой-то мере гарантирует, что человек грамотно излагает свои мысли, может понять чужие.

и вообще, хоть как-то образован. просто наличие ВО хоть в какой-то мере гарантирует, что человек грамотно излагает свои мысли, может понять чужие.и вообще, хоть как-то образован.



Совсем плохо с образованием в Украине. При СССР, да и на Западе сейчас, считалось что средняя школа "в какой-то мере гарантирует, что человек грамотно излагает свои мысли, может понять чужие". Ишь ты, 15 лет нужно вникать в грамоту чтобы изложить свою мысль, а не стоять с капающей на штаны слюной и стеклянным взглядом. Совсем плохо с образованием в Украине. При СССР, да и на Западе сейчас, считалось что средняя школа "в какой-то мере гарантирует, что человек грамотно излагает свои мысли, может понять чужие". Ишь ты, 15 лет нужно вникать в грамоту чтобы изложить свою мысль, а не стоять с капающей на штаны слюной и стеклянным взглядом.

как-то попалась шутка насчет "диплом о высшем образовании - это гарантия для работодателя что хоть одно сложное и ответственное дело в своей жизни ты довел до конца" ))с образованием уже в СССР было плохо ближе к концу (хотя к 60-м возможно и вправду еще было лучшим в мире).в Украине 90-х ситуация в образовании была вообще аховой, учителям и доцентам приходилось заниматься низкоквалифицированным трудом, чтобы хоть как-то зарабатывать.сейчас ситуация чуть получше, но мы объективно не успеваем за общемировыми трендами. более того, даже мир не успевает. а мы еще и от мира отстаем неслабо.прогресс ускоряется, особенно в высокотехнологичных областях.общение в соцсетях, буллинги-троллинги-фейковая информация, работа с компьютером, быстрый набор вместо каллиграфии, эксель вместо калькулятора, карты, электронные платежи, браузеры, антивирусы, графические редакторы вместо черчения - этому всему нужно учить уже в школьном возрасте, чтобы потом не было мучительно обидно.