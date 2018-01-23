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Майже половина безробітних
українців - з вищою освітою

Майже половина безробітних українців - з вищою освітою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:04

Re: Майже половина безробітних українців - з вищою освітою

  Dear_Sir написав:Совсем плохо с образованием в Украине.
Позволю и себе 5 копеек вставить:
В Германии остро не хватает учителей http://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/a-2195102
Шведская система школьного образования нуждается в радикальных изменениях http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2103&artikel=6156932
Британские ученые: подростковый возраст надо увеличить до 24 лет http://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-42750024

Проблемы есть не только у нас, и к сожалению, однозначного решения, пока никто предложить не смог.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:47

  Dear_Sir написав:
  Pegasmaster написав:
  PSL написав:Сейчас тенденция у работодателей: принимать сотрудников только с ВО, независимо от должности.

просто наличие ВО хоть в какой-то мере гарантирует, что человек грамотно излагает свои мысли, может понять чужие.
и вообще, хоть как-то образован.


Совсем плохо с образованием в Украине. При СССР, да и на Западе сейчас, считалось что средняя школа "в какой-то мере гарантирует, что человек грамотно излагает свои мысли, может понять чужие". Ишь ты, 15 лет нужно вникать в грамоту чтобы изложить свою мысль, а не стоять с капающей на штаны слюной и стеклянным взглядом.


как-то попалась шутка насчет "диплом о высшем образовании - это гарантия для работодателя что хоть одно сложное и ответственное дело в своей жизни ты довел до конца" ))

с образованием уже в СССР было плохо ближе к концу (хотя к 60-м возможно и вправду еще было лучшим в мире).

в Украине 90-х ситуация в образовании была вообще аховой, учителям и доцентам приходилось заниматься низкоквалифицированным трудом, чтобы хоть как-то зарабатывать.

сейчас ситуация чуть получше, но мы объективно не успеваем за общемировыми трендами. более того, даже мир не успевает. а мы еще и от мира отстаем неслабо.
прогресс ускоряется, особенно в высокотехнологичных областях.

общение в соцсетях, буллинги-троллинги-фейковая информация, работа с компьютером, быстрый набор вместо каллиграфии, эксель вместо калькулятора, карты, электронные платежи, браузеры, антивирусы, графические редакторы вместо черчения - этому всему нужно учить уже в школьном возрасте, чтобы потом не было мучительно обидно.
galex
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 21:46

  Radon написав:
Проблемы есть не только у нас, и к сожалению, однозначного решения, пока никто предложить не смог.
Решение просто лежит не в плоскости образования. А у нас большинстве, не могут мыслить хотя бы на шаг вперед, по аналогии с шахматами. Плюс совковые штампы не дают выйти за рамки общепринятых понятий о образовании и не только.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 03:09

Re: Майже половина безробітних українців - з вищою освітою

По поводу ВУЗ-ов как лавочки по откосу от армии конечно полнейшая чушь. Хотя бы уже поторму, что минимум половина абитуры - девушки, им откашивать не зачем. Проблема не в студентах а в качестве образования. Если в 90-х несмотря на нищету еще оставалась старая еще советская академическая гвардия , с настоящими академиками , а не то что стряпают сейчас, можно было надеяться на хоть что то в области преподавания фундаментальных тех наук, хотя уже тогда было болото. То сейчас с вымиранием науки как таковой ситуация аховая.
Я молчу про КУЛЬКи с "высшим образованием" для фотографов, стилистов/визажистов, горничных, хотя если такое существует до сих пор - это может свидетельствовать о квинтэссенции уровня современного "образования".
Ладно с фундаментальными науками - но толпы наштампованых никому не нужных "экономистов", "маркетологов", "юристов" .. казалось бы не нужно квалифицированных преподавателей по квантовой механике чтобы выучить нормального юриста - но по массе резонансных и просто важных для нынешнего времени дел, специалисты за голову хватаются - кого выпускают современные так называемые вуз-ы. Мусор это все, а не образование, "птичка" для родителей - "чтобы все как у людей".

И куда более ближе к реальности тезис "диплом об образовании - доказательство роботодателю что ты долго можешь заниматься тупым, нудным, плохооплачиваемым и бесперспективным трудом" вот поэтому от нынешних видимо и требуют диплом , так как понимают после современных вузов они все равно ничего не знают, с дипломом будет хоть какая то гарантия исполнительности и что раб не сбежит через месяц.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 03:25

Re: Майже половина безробітних українців - з вищою освітою

Surfer написав:По поводу ВУЗ-ов как лавочки по откосу от армии конечно полнейшая чушь. Хотя бы уже поторму, что минимум половина абитуры - девушки, им откашивать не зачем. Проблема не в студентах а в качестве образования. Если в 90-х несмотря на нищету еще оставалась старая еще советская академическая гвардия , с настоящими академиками , а не то что стряпают сейчас, можно было надеяться на хоть что то в области преподавания фундаментальных тех наук, хотя уже тогда было болото. То сейчас с вымиранием науки как таковой ситуация аховая.
Я молчу про КУЛЬКи с "высшим образованием" для фотографов, стилистов/визажистов, горничных, хотя если такое существует до сих пор - это может свидетельствовать о квинтэссенции уровня современного "образования".
Ладно с фундаментальными науками - но толпы наштампованых никому не нужных "экономистов", "маркетологов", "юристов" .. казалось бы не нужно квалифицированных преподавателей по квантовой механике чтобы выучить нормального юриста - но по массе резонансных и просто важных для нынешнего времени дел, специалисты за голову хватаются - кого выпускают современные так называемые вуз-ы. Мусор это все, а не образование, "птичка" для родителей - "чтобы все как у людей".

И куда более ближе к реальности тезис "диплом об образовании - доказательство роботодателю что ты долго можешь заниматься тупым, нудным, плохооплачиваемым и бесперспективным трудом" вот поэтому от нынешних видимо и требуют диплом , так как понимают после современных вузов они все равно ничего не знают, с дипломом будет хоть какая то гарантия исполнительности и что раб не сбежит через месяц.


Одни "газетные" стереотипы и глупости.
Можно с одним согласиться - ценность ВО дискредитирована самим отношением к нему в первую очередь самого населения, и как следствие - работодателей. ВО превратили из атрибута интеллектуальной элиты и подтверждения наличия узкоспециализированных знаний, умения учится и вести научную работу, в некое подобие общеобязательного аттестата. И под этот массовый спрос и появилось не менее массовое предложение - на любой кошелек и IQ, кроме разве что клинически безнадёжных.
При этом глупо заявлять, что проблема не в студентах, а в качестве образования. Качество образования в большей степени определяется самими студентами, менталитетом, их мотивацией. Те, кто действительно хочет чему-то научиться, научатся, будь то фундаментальные науки или нет.
Назвать же вот так сходу мусором всех юристов, экономистов и маркетологов - ну что тут скажешь, вы не их оскорбили, а себя, выставив себя невеждой
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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