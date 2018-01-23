Майже половина безробітних українців - з вищою освітою
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
PSL написав:Сейчас тенденция у работодателей: принимать сотрудников только с ВО, независимо от должности.
просто наличие ВО хоть в какой-то мере гарантирует, что человек грамотно излагает свои мысли, может понять чужие. и вообще, хоть как-то образован.
Совсем плохо с образованием в Украине. При СССР, да и на Западе сейчас, считалось что средняя школа "в какой-то мере гарантирует, что человек грамотно излагает свои мысли, может понять чужие". Ишь ты, 15 лет нужно вникать в грамоту чтобы изложить свою мысль, а не стоять с капающей на штаны слюной и стеклянным взглядом.
как-то попалась шутка насчет "диплом о высшем образовании - это гарантия для работодателя что хоть одно сложное и ответственное дело в своей жизни ты довел до конца" ))
с образованием уже в СССР было плохо ближе к концу (хотя к 60-м возможно и вправду еще было лучшим в мире).
в Украине 90-х ситуация в образовании была вообще аховой, учителям и доцентам приходилось заниматься низкоквалифицированным трудом, чтобы хоть как-то зарабатывать.
сейчас ситуация чуть получше, но мы объективно не успеваем за общемировыми трендами. более того, даже мир не успевает. а мы еще и от мира отстаем неслабо. прогресс ускоряется, особенно в высокотехнологичных областях.
общение в соцсетях, буллинги-троллинги-фейковая информация, работа с компьютером, быстрый набор вместо каллиграфии, эксель вместо калькулятора, карты, электронные платежи, браузеры, антивирусы, графические редакторы вместо черчения - этому всему нужно учить уже в школьном возрасте, чтобы потом не было мучительно обидно.
Radon написав: Проблемы есть не только у нас, и к сожалению, однозначного решения, пока никто предложить не смог.
Решение просто лежит не в плоскости образования. А у нас большинстве, не могут мыслить хотя бы на шаг вперед, по аналогии с шахматами. Плюс совковые штампы не дают выйти за рамки общепринятых понятий о образовании и не только.
По поводу ВУЗ-ов как лавочки по откосу от армии конечно полнейшая чушь. Хотя бы уже поторму, что минимум половина абитуры - девушки, им откашивать не зачем. Проблема не в студентах а в качестве образования. Если в 90-х несмотря на нищету еще оставалась старая еще советская академическая гвардия , с настоящими академиками , а не то что стряпают сейчас, можно было надеяться на хоть что то в области преподавания фундаментальных тех наук, хотя уже тогда было болото. То сейчас с вымиранием науки как таковой ситуация аховая. Я молчу про КУЛЬКи с "высшим образованием" для фотографов, стилистов/визажистов, горничных, хотя если такое существует до сих пор - это может свидетельствовать о квинтэссенции уровня современного "образования". Ладно с фундаментальными науками - но толпы наштампованых никому не нужных "экономистов", "маркетологов", "юристов" .. казалось бы не нужно квалифицированных преподавателей по квантовой механике чтобы выучить нормального юриста - но по массе резонансных и просто важных для нынешнего времени дел, специалисты за голову хватаются - кого выпускают современные так называемые вуз-ы. Мусор это все, а не образование, "птичка" для родителей - "чтобы все как у людей".
И куда более ближе к реальности тезис "диплом об образовании - доказательство роботодателю что ты долго можешь заниматься тупым, нудным, плохооплачиваемым и бесперспективным трудом" вот поэтому от нынешних видимо и требуют диплом , так как понимают после современных вузов они все равно ничего не знают, с дипломом будет хоть какая то гарантия исполнительности и что раб не сбежит через месяц.
Surfer написав:По поводу ВУЗ-ов как лавочки по откосу от армии конечно полнейшая чушь. Хотя бы уже поторму, что минимум половина абитуры - девушки, им откашивать не зачем. Проблема не в студентах а в качестве образования. Если в 90-х несмотря на нищету еще оставалась старая еще советская академическая гвардия , с настоящими академиками , а не то что стряпают сейчас, можно было надеяться на хоть что то в области преподавания фундаментальных тех наук, хотя уже тогда было болото. То сейчас с вымиранием науки как таковой ситуация аховая. Я молчу про КУЛЬКи с "высшим образованием" для фотографов, стилистов/визажистов, горничных, хотя если такое существует до сих пор - это может свидетельствовать о квинтэссенции уровня современного "образования". Ладно с фундаментальными науками - но толпы наштампованых никому не нужных "экономистов", "маркетологов", "юристов" .. казалось бы не нужно квалифицированных преподавателей по квантовой механике чтобы выучить нормального юриста - но по массе резонансных и просто важных для нынешнего времени дел, специалисты за голову хватаются - кого выпускают современные так называемые вуз-ы. Мусор это все, а не образование, "птичка" для родителей - "чтобы все как у людей".
И куда более ближе к реальности тезис "диплом об образовании - доказательство роботодателю что ты долго можешь заниматься тупым, нудным, плохооплачиваемым и бесперспективным трудом" вот поэтому от нынешних видимо и требуют диплом , так как понимают после современных вузов они все равно ничего не знают, с дипломом будет хоть какая то гарантия исполнительности и что раб не сбежит через месяц.
Одни "газетные" стереотипы и глупости. Можно с одним согласиться - ценность ВО дискредитирована самим отношением к нему в первую очередь самого населения, и как следствие - работодателей. ВО превратили из атрибута интеллектуальной элиты и подтверждения наличия узкоспециализированных знаний, умения учится и вести научную работу, в некое подобие общеобязательного аттестата. И под этот массовый спрос и появилось не менее массовое предложение - на любой кошелек и IQ, кроме разве что клинически безнадёжных. При этом глупо заявлять, что проблема не в студентах, а в качестве образования. Качество образования в большей степени определяется самими студентами, менталитетом, их мотивацией. Те, кто действительно хочет чему-то научиться, научатся, будь то фундаментальные науки или нет. Назвать же вот так сходу мусором всех юристов, экономистов и маркетологов - ну что тут скажешь, вы не их оскорбили, а себя, выставив себя невеждой
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia