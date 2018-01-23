Майже половина безробітних українців - з вищою освітою

Додано: Вів 30 січ, 2018 03:09

По поводу ВУЗ-ов как лавочки по откосу от армии конечно полнейшая чушь. Хотя бы уже поторму, что минимум половина абитуры - девушки, им откашивать не зачем. Проблема не в студентах а в качестве образования. Если в 90-х несмотря на нищету еще оставалась старая еще советская академическая гвардия , с настоящими академиками , а не то что стряпают сейчас, можно было надеяться на хоть что то в области преподавания фундаментальных тех наук, хотя уже тогда было болото. То сейчас с вымиранием науки как таковой ситуация аховая.

Я молчу про КУЛЬКи с "высшим образованием" для фотографов, стилистов/визажистов, горничных, хотя если такое существует до сих пор - это может свидетельствовать о квинтэссенции уровня современного "образования".

Ладно с фундаментальными науками - но толпы наштампованых никому не нужных "экономистов", "маркетологов", "юристов" .. казалось бы не нужно квалифицированных преподавателей по квантовой механике чтобы выучить нормального юриста - но по массе резонансных и просто важных для нынешнего времени дел, специалисты за голову хватаются - кого выпускают современные так называемые вуз-ы. Мусор это все, а не образование, "птичка" для родителей - "чтобы все как у людей".



И куда более ближе к реальности тезис "диплом об образовании - доказательство роботодателю что ты долго можешь заниматься тупым, нудным, плохооплачиваемым и бесперспективным трудом" вот поэтому от нынешних видимо и требуют диплом , так как понимают после современных вузов они все равно ничего не знают, с дипломом будет хоть какая то гарантия исполнительности и что раб не сбежит через месяц.