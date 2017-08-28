RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Відкрито молекулярний
вимикач алергії

Відкрито молекулярний вимикач алергії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 04:18

Відкрито молекулярний вимикач алергії

Пропонуємо до обговорення:
Про дослідження, яке може зробити революцію в своїй галузі, пише Science Daily.

Дивися повний текст Відкрито молекулярний вимикач алергії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79626
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 04:18

побочка - у вас нет иммунного ответа(тоесть как больны ВИЧ). чето неочень, если доза не избирательна
arheops
 
Повідомлень: 561
З нами з: 28.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 45 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За минулий рік в Україні було відкрито понад 70 тисяч...
R2 » П'ят 05 січ, 2018 12:06
3 368
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 січ, 2018 18:54
Cryptos
Новий завод з пошиття чохлів для авто відкрито у...
R2 » П'ят 27 жов, 2017 10:25
5 497
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 жов, 2017 13:13
Kanarej
Відкрито новий клас хімічних реакцій
R2 » Сер 23 сер, 2017 09:43
3 533
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 сер, 2017 17:11
dimaf
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3526)
29.01.2018 07:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.