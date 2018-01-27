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Птахівники пояснили,
чому подорожчала курятина

Птахівники пояснили, чому подорожчала курятина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 08:01

Птахівники пояснили, чому подорожчала курятина

Пропонуємо до обговорення:
Птахівники відзначили, що на тлі інших видів м'яса, курятина протягом року залишалася доступним продуктом, а зростання цін було найменшим серед всіх видів м'яса.

Дивися повний текст Птахівники пояснили, чому подорожчала курятина.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 08:01

"Птицеводы пояснили". Редактор - реальный рагуль...
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