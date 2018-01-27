|
|
|
Птахівники пояснили, чому подорожчала курятина
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 січ, 2018 08:01
Пропонуємо до обговорення:
Птахівники відзначили, що на тлі інших видів м'яса, курятина протягом року залишалася доступним продуктом, а зростання цін було найменшим серед всіх видів м'яса.
Дивися повний текст Птахівники пояснили, чому подорожчала курятина
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79628
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 29 січ, 2018 08:01
"Птицеводы пояснили". Редактор - реальный рагуль...
-
Greenchik
-
-
- Повідомлень: 282
- З нами з: 17.03.12
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 35 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
реклама
|