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Зображення Nokia 9
з'явилося раніше за анонс

Зображення Nokia 9 з'явилося раніше за анонс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 08:04

Зображення Nokia 9 з'явилося раніше за анонс

Пропонуємо до обговорення:
В інтернет-магазині Amazon з'явилися зображення нового смартфона Nokia 9 у захисних чохлах.

Дивися повний текст Зображення Nokia 9 з'явилося раніше за анонс.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 08:04

"Изображения Nokia 9 появилась раньше анонса". Что за долб@ебов в редакцию понабирали?! Этот же сайт в последнее время читать просто противно!!!
Greenchik
 
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