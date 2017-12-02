В інтернет-магазині Amazon з'явилися зображення нового смартфона Nokia 9 у захисних чохлах.
Дивися повний текст Зображення Nokia 9 з'явилося раніше за анонс.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 08:04
Зображення Nokia 9 з'явилося раніше за анонс
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зображення Nokia 9 з'явилося раніше за анонс.
Додано: Пон 29 січ, 2018 08:04
"Изображения Nokia 9 появилась раньше анонса". Что за долб@ебов в редакцию понабирали?! Этот же сайт в последнее время читать просто противно!!!
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