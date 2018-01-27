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Роздрібна торгівля в Україні
за рік зросла до понад 800...

Роздрібна торгівля в Україні за рік зросла до понад 800...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 08:57

Роздрібна торгівля в Україні за рік зросла до понад 800...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше зниження зростання роздрібного товарообороту в 2017 році було зафіксовано у Волинській області.

Дивися повний текст Роздрібна торгівля в Україні за рік зросла до понад 800 млрд: області-лідери товарообороту.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 08:57

В долларах пожалуйста, в долларах. Сколько в долларах было и сколько в долларах стало. Нефиг нам гривневую инфляцию показывать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 09:49

а що в доларах, курс долара рік тому був практично такий самий
Востаннє редагувалось Taras Rudko в Пон 29 січ, 2018 09:53, всього редагувалось 1 раз.
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 09:52

я б скоріше на інфляцю звернув увагу - тоді виходить, що продали стільки ж але по вищих цінах
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 09:54

Все верно, учитывая что гривневые цены выросли на 30-35% а товарооборот вырос всего на 8%, получаем реально уменьшени потребления на 25%.
andrey743
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 13:15

был один из не "покращених" показателей, показывающих реальную картинку. и вот, и здесь "изменилась методология расчёта" - после прошлогоднего четкого проседания розницы в месяцы оплаты коммуналки - решили и этот показатель "покращиты"... на что теперь ориентироваться?
кто-нибудь знает, что в расчетах оптимизировали? хотя, если оптимизаторы взялись за показатель, то уже наверное все равно...
corine
 
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