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Роздрібна торгівля в Україні
за рік зросла до понад 800...

Роздрібна торгівля в Україні за рік зросла до понад 800...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:14

  Cler написав:
  Faceless написав: И опять пишете пустые заявления, не удосужившись прочитать:

"Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в 2017 году составил 587,784 млрд грн, что на 8,6% больше показателя за 2016 год" - где вы видите в этой фразе упоминание о сопоставимых ценах?

Да прямо в первом абзаце и сказано.
Подобные оценки ВСЕГДА проводят в сравнимых ценах, ваши заявления про "ниже инфляции" глупость изначально.
Прямая ссылка на Госстат, где указано, что это в сравнимых ценах - http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 1217_u.htm
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 23:00

  Faceless написав:
  Cler написав:
  Faceless написав: И опять пишете пустые заявления, не удосужившись прочитать:

"Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в 2017 году составил 587,784 млрд грн, что на 8,6% больше показателя за 2016 год" - где вы видите в этой фразе упоминание о сопоставимых ценах?

Да прямо в первом абзаце и сказано.
Подобные оценки ВСЕГДА проводят в сравнимых ценах, ваши заявления про "ниже инфляции" глупость изначально.
Прямая ссылка на Госстат, где указано, что это в сравнимых ценах - http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 1217_u.htm

я прежде всего сужу по розничной торговле предприятий розничной торговли - их физический оборот не вырос а упал и это видно даже без госстата...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 03:52

Re: Роздрібна торгівля в Україні за рік зросла до понад 800.

Cler написав:
  Faceless написав:
  Cler написав:[quote="4279370:Faceless"] И опять пишете пустые заявления, не удосужившись прочитать:

"Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в 2017 году составил 587,784 млрд грн, что на 8,6% больше показателя за 2016 год" - где вы видите в этой фразе упоминание о сопоставимых ценах?

Да прямо в первом абзаце и сказано.
Подобные оценки ВСЕГДА проводят в сравнимых ценах, ваши заявления про "ниже инфляции" глупость изначально.
Прямая ссылка на Госстат, где указано, что это в сравнимых ценах - http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 1217_u.htm

я прежде всего сужу по розничной торговле предприятий розничной торговли - их физический оборот не вырос а упал и это видно даже без госстата...[/quote]Ну да, прям всю страну мониторите. Пишите ещё.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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