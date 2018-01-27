Роздрібна торгівля в Україні за рік зросла до понад 800...
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Faceless написав: И опять пишете пустые заявления, не удосужившись прочитать:
"Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в 2017 году составил 587,784 млрд грн, что на 8,6% больше показателя за 2016 год" - где вы видите в этой фразе упоминание о сопоставимых ценах?
Faceless написав: И опять пишете пустые заявления, не удосужившись прочитать:
"Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в 2017 году составил 587,784 млрд грн, что на 8,6% больше показателя за 2016 год" - где вы видите в этой фразе упоминание о сопоставимых ценах?
Cler написав:[quote="4279370:Faceless"] И опять пишете пустые заявления, не удосужившись прочитать:
"Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в 2017 году составил 587,784 млрд грн, что на 8,6% больше показателя за 2016 год" - где вы видите в этой фразе упоминание о сопоставимых ценах?