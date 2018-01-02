25 січня було прийнято рішення на засіданні міськради виділити ділянку в межах міста для будівництва сміттєпереробного заводу.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 10:33
Львів побудує сміттєпереробний завод
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Дивися повний текст Львів побудує сміттєпереробний завод.
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