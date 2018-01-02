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Львів побудує
сміттєпереробний завод

Львів побудує сміттєпереробний завод
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 10:33

Львів побудує сміттєпереробний завод

Пропонуємо до обговорення:
25 січня було прийнято рішення на засіданні міськради виділити ділянку в межах міста для будівництва сміттєпереробного заводу.

Дивися повний текст Львів побудує сміттєпереробний завод.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 10:33

Молодцы, как не крути Львов самый передовой город в Украине.
shkarapet
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