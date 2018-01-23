Індекс свободи людини базується на великій кількості показників і охоплює особисту, громадянську і економічну свободу.
Дивися повний текст Україна стала в найгіршою в Європі за рівнем свободи людини (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 січ, 2018 11:29
Україна стала в найгіршою в Європі за рівнем свободи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна стала в найгіршою в Європі за рівнем свободи людини (інфографіка).
Додано: Пон 29 січ, 2018 11:30
Экономические свободы одни из худших в мире. Про какое развитие экономики речь?
Додано: Пон 29 січ, 2018 11:42
об'єктивність рейтингу зашкалює...
Зараз переглядають цей форум: myshapiton, ssnet і 34 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама
|