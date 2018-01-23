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Україна стала в найгіршою в
Європі за рівнем свободи...

Україна стала в найгіршою в Європі за рівнем свободи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 11:29

Україна стала в найгіршою в Європі за рівнем свободи...

Пропонуємо до обговорення:
Індекс свободи людини базується на великій кількості показників і охоплює особисту, громадянську і економічну свободу.

Дивися повний текст Україна стала в найгіршою в Європі за рівнем свободи людини (інфографіка).
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Экономические свободы одни из худших в мире. Про какое развитие экономики речь?
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 11:42

свобода володіти іноземною валютою” – 0 з 10

:mrgreen: :mrgreen:
об'єктивність рейтингу зашкалює...
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 12:08

“свобода владеть иностранной валютой” – 0. Однозначно перемога НБУ.
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очередная победа майдана...
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