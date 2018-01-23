Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки іноземних підприємств працює в Україні.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 11:31
Стало відомо, скільки іноземних підприємств працює в Україні
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Дивися повний текст Стало відомо, скільки іноземних підприємств працює в Україні.
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