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Стало відомо, скільки іноземних
підприємств працює в Україні

Стало відомо, скільки іноземних підприємств працює в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 11:31

Стало відомо, скільки іноземних підприємств працює в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки іноземних підприємств працює в Україні.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 11:31

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