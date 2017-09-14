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Суд заарештував вилучені у засновника журналу ForkLog...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 січ, 2018 13:04
Пропонуємо до обговорення:
Шевченківський районний суд Києва заарештував біткойн-гаманці, вилучені у засновника найбільшого журналу про криптовалюти і блокчейн ForkLog Анатолія Каплана.
Дивися повний текст Суд заарештував вилучені у засновника журналу ForkLog Каплана біткойн-гаманці
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Додано: Пон 29 січ, 2018 13:04
Интересно, как они это будут доказывать в суде, ведь, цитата:" на данный момент Национальный банк Украины (НБУ) не признает Bitcoin ни валютой, ни платежным средством." конец цитаты.
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d_orr
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Додано: Пон 29 січ, 2018 13:19
d_orr
А что они должны доказывать? Нигде не сказано, что это НЕ АКТИВ или НЕ ИМУЩЕСТВО. У вас машину тоже могут конфисковать, а ведь это и ни валюта и ни платежное средство.
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LOKY
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