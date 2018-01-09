Минулого тижня курс долара до гривні перейшов від зростання до істотного падіння.
Дивися повний текст Чого чекати від курсу цього тижня?.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 13:55
Чого чекати від курсу цього тижня?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чого чекати від курсу цього тижня?.
Додано: Пон 29 січ, 2018 14:19
Имхо эксперт засланный. Смотрим остатки гривны на коррсчетах в НБУ - 15.12.2017 - 70млн.грн. На 02.01 - 37млн., 09.01 - 33млн. Деньги вкинули в оборот, резко пошёл спрос. Сейчас подняли ставку до 16%, банки начали сдавать гривну, снова на коррсчёте на 26.01 -71млн. и курс ползёт назад. Спекулянты с банковой. Экспортёры блин...
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