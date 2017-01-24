В Німеччині тестували вплив отруйного діоксиду азоту в різних концентраціях на здорових людей.
Дивися повний текст Слідами "дизельгейту": німецькі концерни випробовували вплив шкідливих вихлопів на людей.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 14:48
Слідами "дизельгейту": німецькі концерни випробовували...
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Дивися повний текст Слідами "дизельгейту": німецькі концерни випробовували вплив шкідливих вихлопів на людей.
Додано: Пон 29 січ, 2018 14:48
долбодятлы - в дизеле самое опасное микрочастицы в выхлопе, которые не фильтруют лёгкие
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