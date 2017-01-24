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Слідами "дизельгейту":
німецькі концерни випробовували...

Слідами "дизельгейту": німецькі концерни випробовували...
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 14:48

Слідами "дизельгейту": німецькі концерни випробовували...

Пропонуємо до обговорення:
В Німеччині тестували вплив отруйного діоксиду азоту в різних концентраціях на здорових людей.

Дивися повний текст Слідами "дизельгейту": німецькі концерни випробовували вплив шкідливих вихлопів на людей.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 14:48

долбодятлы - в дизеле самое опасное микрочастицы в выхлопе, которые не фильтруют лёгкие
edvardd
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