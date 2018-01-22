На сайті парламенту зазначено, що закон повернуто до парламенту з підписом президента.
Дивися повний текст Порошенко схвалив допуск іноземних військових в Україну: підписано указ.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 15:00
Порошенко схвалив допуск іноземних військових в Україну:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко схвалив допуск іноземних військових в Україну: підписано указ.
Додано: Пон 29 січ, 2018 15:00
Вата начала тлеть...
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: Пон 29 січ, 2018 17:33
в очередной раз президент превысил свои полномочия, так как такого рода решения может принимать только верховная рада...
Додано: Пон 29 січ, 2018 17:35
Это вы в очередной раз пишете глупость, не прочитав самой статьи:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 29 січ, 2018 17:39
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 29 січ, 2018 17:49
Re: Порошенко схвалив допуск іноземних військових в Україну:
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