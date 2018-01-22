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Порошенко схвалив допуск іноземних
військових в Україну:...

Порошенко схвалив допуск іноземних військових в Україну:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 15:00

Порошенко схвалив допуск іноземних військових в Україну:...

Пропонуємо до обговорення:
На сайті парламенту зазначено, що закон повернуто до парламенту з підписом президента.

Дивися повний текст Порошенко схвалив допуск іноземних військових в Україну: підписано указ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 15:00

Вата начала тлеть...
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 17:33

в очередной раз президент превысил свои полномочия, так как такого рода решения может принимать только верховная рада...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 17:35

  Cler написав:в очередной раз президент превысил свои полномочия, так как такого рода решения может принимать только верховная рада...

Это вы в очередной раз пишете глупость, не прочитав самой статьи:
Президент України Петро Порошенко підписав закон №7428 про допуск іноземних військових на територію України для участі у військових навчаннях в 2018 році, пише Сегодня.

На сайті парламенту зазначено, що закон повернуто до парламенту з підписом президента.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 17:39

  Contortum написав:Вата начала тлеть...
Там мова не про російські війська.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 17:49

Re: Порошенко схвалив допуск іноземних військових в Україну:

  Contortum написав:Вата начала тлеть...

особенно от заголовка статьи.
но если в заголовок добавить 4 слова "для участия в военных учениях", то кто ж саму статью читать будет?
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:01

Почему наших только 2000 ? может тоже 10 000 следует собрать?
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