Загальна площа об'єкта становить 15 тис. кв. м.
Дивися повний текст Взимку в столиці відкриють ще один ТРЦ.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 15:01
Взимку в столиці відкриють ще один ТРЦ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Взимку в столиці відкриють ще один ТРЦ.
Додано: Пон 29 січ, 2018 15:33
Якийсь вонючий ТРЦ виходить, там пів року вже все в багнюці, коли йдеш з метро до бізнес центру Вектор - воняє сцаками та гівном (Smart Plaza Polytech) поставили свої біотуалети вздовж тротуару де щодня проходять тисячі людей. Коротше кажучи назва цього ТРЦ: ТРЦ "Вонючка".
Додано: Пон 29 січ, 2018 19:13
это то, чего так нехватало в киеве...
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