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Взимку в столиці
відкриють ще один ТРЦ

Взимку в столиці відкриють ще один ТРЦ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 15:01

Взимку в столиці відкриють ще один ТРЦ

Пропонуємо до обговорення:
Загальна площа об'єкта становить 15 тис. кв. м.

Дивися повний текст Взимку в столиці відкриють ще один ТРЦ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 15:01

Да..., торгаши - "наше все"!!!
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 15:33

Якийсь вонючий ТРЦ виходить, там пів року вже все в багнюці, коли йдеш з метро до бізнес центру Вектор - воняє сцаками та гівном (Smart Plaza Polytech) поставили свої біотуалети вздовж тротуару де щодня проходять тисячі людей. Коротше кажучи назва цього ТРЦ: ТРЦ "Вонючка".
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:13

это то, чего так нехватало в киеве...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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