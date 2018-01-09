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Білорусь підвищує експортне
мито на нафту і нафтопродукти

Білорусь підвищує експортне мито на нафту і нафтопродукти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 15:15

Білорусь підвищує експортне мито на нафту і нафтопродукти

Пропонуємо до обговорення:
Повідомляється, що ставку експортного мита на сиру нафту буде підвищено з 111,4 долара до 120,1 долара за 1 тонну.

Дивися повний текст Білорусь підвищує експортне мито на нафту і нафтопродукти.
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ооо! Запаесаемся попкорном! Даешь бензин дороже чем в раше в рублях?
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ну вот и еще одна причина на которую будут ссылаться "эксперты" объясняя повышение цен на топливо.
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