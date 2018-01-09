Повідомляється, що ставку експортного мита на сиру нафту буде підвищено з 111,4 долара до 120,1 долара за 1 тонну.
Дивися повний текст Білорусь підвищує експортне мито на нафту і нафтопродукти.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 15:15
Білорусь підвищує експортне мито на нафту і нафтопродукти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Білорусь підвищує експортне мито на нафту і нафтопродукти.
Додано: Пон 29 січ, 2018 15:52
ну вот и еще одна причина на которую будут ссылаться "эксперты" объясняя повышение цен на топливо.
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