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Карта даних з фітнес-додатків розкрила секретні бази США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 січ, 2018 15:17
Пропонуємо до обговорення:
Інтерактивна карта, яка "підсвічує" маршрути людей, що використовують фітнес-гаджети, такі як Fitbit і Jawbone, розкриває "високочутливу інформацію про локації і діяльність американських військових баз"
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Додано: Пон 29 січ, 2018 15:17
Этаписдес, товарищи!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 17:27
А что, бегать без фитнес браслета теперь никак? Да еще и в армии!
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