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В Starbucks відхрестилися від
планів виходу на ринок...

В Starbucks відхрестилися від планів виходу на ринок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 15:47

В Starbucks відхрестилися від планів виходу на ринок...

Пропонуємо до обговорення:
В американській Starbucks Corporation не обізнані про свої грандіозні плани підкорення українського ринку взагалі і Києва зокрема, які озвучив в Давосі столичний міський голова Віталій Кличко.

Дивися повний текст В Starbucks відхрестилися від планів виходу на ринок України, озвучених Кличком у Давосі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 15:47

от що що а старбаксу тут точно робити нічого ї їх огидної кавою по 5 дол. У нас в машинах на вулиці кава краща
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 15:53

Не успели порадоваться очередной "перемоге", как выяснилось, что это очередная ложь очередного керманыча.
Страшно представить, что будет ближе к выборам. Наверно пообещают колонизировать Марс
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 15:57

Ну от як прийде на ринок тоді і подивимось.
megabrualdeath
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 16:04

А я хочу попробовать кофию за 5 баксов
papazina
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 17:14

  papazina написав:А я хочу попробовать кофию за 5 баксов

Чемодан-вокзал-Москва, тут этих звездобаксов полно. И кофе, надо сказать, так себе.
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 17:49

та нету никаких 5-и баксов, эспрессо $1.09
сливки/молоко бесплатно.
deicide
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 17:52

Re: В Starbucks відхрестилися від планів виходу на ринок...

вероятно возникло какое-то недопонимание или трудности перевода.
я не верю, что Кличко такой тупой, что будет открыто придумывать.
это ж проверить запросто.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:55

  Pegasmaster написав:вероятно возникло какое-то недопонимание или трудности перевода.
я не верю, что Кличко такой тупой, что будет открыто придумывать.
это ж проверить запросто.


Та что там Виталик, кое-то из Давоса вещал об очереди из инвесторв, которые
ну прямо таки горят начать здесь бизнес :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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