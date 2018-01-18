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В Starbucks відхрестилися від планів виходу на ринок...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 січ, 2018 15:47
Пропонуємо до обговорення:
В американській Starbucks Corporation не обізнані про свої грандіозні плани підкорення українського ринку взагалі і Києва зокрема, які озвучив в Давосі столичний міський голова Віталій Кличко.
Дивися повний текст В Starbucks відхрестилися від планів виходу на ринок України, озвучених Кличком у Давосі
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Додано: Пон 29 січ, 2018 15:47
от що що а старбаксу тут точно робити нічого ї їх огидної кавою по 5 дол. У нас в машинах на вулиці кава краща
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Додано: Пон 29 січ, 2018 15:53
Не успели порадоваться очередной "перемоге", как выяснилось, что это очередная ложь очередного керманыча.
Страшно представить, что будет ближе к выборам. Наверно пообещают колонизировать Марс
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Додано: Пон 29 січ, 2018 15:57
Ну от як прийде на ринок тоді і подивимось.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 16:04
А я хочу попробовать кофию за 5 баксов
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papazina
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Додано: Пон 29 січ, 2018 17:14
papazina написав:
А я хочу попробовать кофию за 5 баксов
Чемодан-вокзал-Москва, тут этих звездобаксов полно. И кофе, надо сказать, так себе.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 17:49
та нету никаких 5-и баксов, эспрессо $1.09
сливки/молоко бесплатно.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 17:52
вероятно возникло какое-то недопонимание или трудности перевода.
я не верю, что Кличко такой тупой, что будет открыто придумывать.
это ж проверить запросто.
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Pegasmaster
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Додано: Пон 29 січ, 2018 18:55
Pegasmaster написав:
вероятно возникло какое-то недопонимание или трудности перевода.
я не верю, что Кличко такой тупой, что будет открыто придумывать.
это ж проверить запросто.
Та что там Виталик, кое-то из Давоса вещал об очереди из инвесторв, которые
ну прямо таки горят начать здесь бизнес
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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