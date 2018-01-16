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Кіберполіція поставила
ультиматум стосовно криптовалют

Кіберполіція поставила ультиматум стосовно криптовалют
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 17:17

Кіберполіція поставила ультиматум стосовно криптовалют

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив керівник Департаменту кіберполіції Національної поліції Сергій Демедюк.

Дивися повний текст Кіберполіція поставила ультиматум стосовно криптовалют.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 17:17

это ультиматум кому ?

что за бред - давать обычной интервьюшке заголовок "Ультиматум" ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:05

  yarg написав:это ультиматум кому ?

что за бред - давать обычной интервьюшке заголовок "Ультиматум" ?


Да, они такие - "руководители" :shock:

"... в Украине государство должно официально запретить ее оборот."

Об этом заявил руководитель Департамента киберполиции Национальной полиции Сергей Демедюк.
Запретить и непущать - вот их лозунг. "Атопудиннападет" :o
А типа сейчас оборот крипты в Украине разрешен :roll:
Кому как не ему положено бы знать, что у нас официально разрешена исключительно гривня. А основная фишка крипты, которая привязана к доллару,только лишь как к мере измерения) в том, что она не имеет международных границ и информация хранится в сети анонимно,"нигде и везде" одновременно.
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:20

  EKO написав:
  yarg написав:это ультиматум кому ?

что за бред - давать обычной интервьюшке заголовок "Ультиматум" ?


Да, они такие - "руководители" :shock:

"... в Украине государство должно официально запретить ее оборот."

Об этом заявил руководитель Департамента киберполиции Национальной полиции Сергей Демедюк.
Запретить и непущать - вот их лозунг. "Атопудиннападет" :o
А типа сейчас оборот крипты в Украине разрешен :roll:
Кому как не ему положено бы знать, что у нас официально разрешена исключительно гривня. А основная фишка крипты, которая привязана к доллару,только лишь как к мере измерения) в том, что она не имеет международных границ и информация хранится в сети анонимно,"нигде и везде" одновременно.


напоминаю. Путин уже напал. И 10000 убитых уже есть. Это к слову.

А в остальном - крипта не запрещена и не разрешена. При этом от полиции периодически требуют каких-то действий в отношении крипты. Соответственно в ответ полиция хочет получить какую-то нормативную базу под такие действия.
В сущности - обычный процесс. Это сейчас происходит во всем мире.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:57

Украина уже отличилась скандалами с криптой, когда её тырят сбушники при обыске или похищают людей с выкупом в биткоинах...
brk01230
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:40

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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:12

  brk01230 написав:Украина уже отличилась скандалами с криптой, когда её тырят сбушники при обыске или похищают людей с выкупом в биткоинах...


как же ее похитить можно ? она же и модная и распределенная и закриптованная... айайай...
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