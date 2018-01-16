Про це заявив керівник Департаменту кіберполіції Національної поліції Сергій Демедюк.
Дивися повний текст Кіберполіція поставила ультиматум стосовно криптовалют.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 17:17
Кіберполіція поставила ультиматум стосовно криптовалют
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кіберполіція поставила ультиматум стосовно криптовалют.
Додано: Пон 29 січ, 2018 17:17
это ультиматум кому ?
что за бред - давать обычной интервьюшке заголовок "Ультиматум" ?
Додано: Пон 29 січ, 2018 18:05
Да, они такие - "руководители"
"... в Украине государство должно официально запретить ее оборот."
Об этом заявил руководитель Департамента киберполиции Национальной полиции Сергей Демедюк.
Запретить и непущать - вот их лозунг. "Атопудиннападет"
А типа сейчас оборот крипты в Украине разрешен
Кому как не ему положено бы знать, что у нас официально разрешена исключительно гривня. А основная фишка крипты, которая привязана к доллару,только лишь как к мере измерения) в том, что она не имеет международных границ и информация хранится в сети анонимно,"нигде и везде" одновременно.
Додано: Пон 29 січ, 2018 18:20
напоминаю. Путин уже напал. И 10000 убитых уже есть. Это к слову.
А в остальном - крипта не запрещена и не разрешена. При этом от полиции периодически требуют каких-то действий в отношении крипты. Соответственно в ответ полиция хочет получить какую-то нормативную базу под такие действия.
В сущности - обычный процесс. Это сейчас происходит во всем мире.
Додано: Пон 29 січ, 2018 18:57
Украина уже отличилась скандалами с криптой, когда её тырят сбушники при обыске или похищают людей с выкупом в биткоинах...
Додано: Пон 29 січ, 2018 20:12
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