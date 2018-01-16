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Кіберполіція поставила
ультиматум стосовно криптовалют

Кіберполіція поставила ультиматум стосовно криптовалют
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 00:59

  EKO написав:
  yarg написав:
напоминаю. Путин уже напал. И 10000 убитых уже есть. Это к слову.

А в остальном - крипта не запрещена и не разрешена. При этом от полиции периодически требуют каких-то действий в отношении крипты. Соответственно в ответ полиция хочет получить какую-то нормативную базу под такие действия.
В сущности - обычный процесс. Это сейчас происходит во всем мире.


Вариант: "нераскачивайтеяхтуатокапитанастошнит" - пойдет?

Я к тому, что так любого неугодного можно под этой темой "законно" грабануть. Затем назвать агентом кремля и привет.



этот аргумент я слышу третий год.
"нельзя митинговать - назовут агентом кремля и пристрелят" , "нельзя ничего - назовут агентом кремля и отберут". Но вот беда - никого не пристрелили , ничего не отобрали...
под радой бегала столпа с плакатами - "порошенка на виселицу". В москве - соберись такая толпа , уже перестреляли бы. даже без плаката. Там за одиночные пикеты (вышел на улицу и постоял 10 минут) - 3 года дают. А вы все пытаетесь кого-то "страшной хунтой " пугать. Как-то не страшно.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 04:46

Киберкретиноиды конченные.
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 06:21

Re: Кіберполіція поставила ультиматум стосовно криптовалют

Интересно, если киберполиция ловит киберпреступников значица должны быть кибердубинки, кибермусарня и киберппсники, отжимающие киберсемки у кибербабок.
Dear_Sir
 
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