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У CША обмірковують план щодо створення національної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 17:40
Пропонуємо до обговорення:
Влада США проводить переговори з приватними компаніями про створення безпечної національної мережі 5G на тлі побоювань, пов'язаних з Китаєм, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.
Дивися повний текст У CША обмірковують план щодо створення національної мережі 5G через пов'язані з Китаєм побоювання - Bloomberg
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Додано: Пон 29 січ, 2018 17:40
в это время в Украине 4G ещё только в планах...
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