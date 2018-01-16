RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У CША обмірковують план щодо
створення національної...

У CША обмірковують план щодо створення національної...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 17:40

У CША обмірковують план щодо створення національної...

Пропонуємо до обговорення:
Влада США проводить переговори з приватними компаніями про створення безпечної національної мережі 5G на тлі побоювань, пов'язаних з Китаєм, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Дивися повний текст У CША обмірковують план щодо створення національної мережі 5G через пов'язані з Китаєм побоювання - Bloomberg.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79642
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 17:40

в это время в Украине 4G ещё только в планах...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1831
З нами з: 15.07.14
Подякував: 130 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitali_kalinin, драйвер і 34 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дані НБУ щодо депозитних ставок 20 провідних вітчизняних...
R2 » Пон 22 січ, 2018 19:29
2 133
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2018 19:37
BIGor
У США готові до діалогу щодо лібералізації віз для українців
R2 » Чет 18 січ, 2018 14:21
2 215
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 19:58
Sommer
Світовий банк висунув вимоги щодо Антикорупційного суду
R2 » Вів 16 січ, 2018 19:36
1 220
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 січ, 2018 19:36
Cryptos
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.