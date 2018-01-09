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МАУ дозволили відкрити найкоротший рейс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 січ, 2018 20:03
Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення сьогодні ухвалила Комісія Державіаслужби з видачі призначень на експлуатацію повітряних ліній.
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