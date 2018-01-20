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Мінрегіон: новий механізм
відшкодування субсидій...

Мінрегіон: новий механізм відшкодування субсидій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 21:18

Мінрегіон: новий механізм відшкодування субсидій...

Пропонуємо до обговорення:
Мінрегіон вимагає від міністерства фінансів негайно скасувати введену 4 січня норму

Дивися повний текст Мінрегіон: новий механізм відшкодування субсидій заблокував розрахунки по всій Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 21:18

Короче говоря, государство якобы стимулирует создание ОСМД, но на деле так активно им палки в колеса вставляет, что те, кто повелся и создал их (знаю пару предпринимателей в этой теме), хватаются за головы. П. С. ОСМД имеют смысл там, где дом населен исключительно состоятельными людьми, для которых удобство и комфорт важнее стоимости услуг - тогда да, сервисная контора будет крутиться, как белка в колесе (так как будет знать, что заплатят, и не будет льготно-субсидиальной волокиты). А когда речь идет о бюджетных средствах (т. е. дом средней паршивости, где половина, а то и больше домохозяйств получают плюшки из бюджета) - это не бизнес
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 23:12

власть всё время придумывает как бы усложнить систему субсидий и отсечь от них максимальное количество нуждающихся...
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