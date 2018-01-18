Генеральний прокурор Юрій Луценко виступає за легалізацію короткодульної зброї в Україні.
Дивися повний текст Луценко виявився прихильником легалізації зброї.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 22:52
Луценко виявився прихильником легалізації зброї
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Дивися повний текст Луценко виявився прихильником легалізації зброї.
Додано: Пон 29 січ, 2018 22:52
Не пойму, при чем собственность? А жену и детей не надо защищать (от таких, как синяк Луценко)?
П. С. О необходимой проверке: когда меня мобилизовали, никто не проверял, все ли у меня в порядке с головой, не состою ли я на учете у нарколога. Т. е. там я Пороха устраивал бы и обколотый, и психованный, не так ли? К слову, и одних, и вторых там по факту оказалось более чем достаточно, если что
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