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Луценко виявився прихильником
легалізації зброї

Луценко виявився прихильником легалізації зброї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 22:52

Луценко виявився прихильником легалізації зброї

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний прокурор Юрій Луценко виступає за легалізацію короткодульної зброї в Україні.

Дивися повний текст Луценко виявився прихильником легалізації зброї.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 22:52

Не пойму, при чем собственность? А жену и детей не надо защищать (от таких, как синяк Луценко)?

П. С. О необходимой проверке: когда меня мобилизовали, никто не проверял, все ли у меня в порядке с головой, не состою ли я на учете у нарколога. Т. е. там я Пороха устраивал бы и обколотый, и психованный, не так ли? К слову, и одних, и вторых там по факту оказалось более чем достаточно, если что
max_us_ua
 
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