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Мінімальну зарплату підвищать
до 4,2 тис. гривень, якщо...

Мінімальну зарплату підвищать до 4,2 тис. гривень, якщо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 23:11

Мінімальну зарплату підвищать до 4,2 тис. гривень, якщо...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні в поточному році мінімальну зарплату можуть підвищити до 4,2 тис. гривень у тому випадку, якщо будуть резерви.

Дивися повний текст Мінімальну зарплату підвищать до 4,2 тис. гривень, якщо будуть резерви - Рева.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 23:11

На самом деле, в правительстве изуродовали схемы должностных окладов, перевернув все вверх ногами. Это - разрушающая стимулы система оплаты труда, когда зарплата уборщицы и санитарки с помощью минималки и субсидии приближается к зарплате врача и научного сотрудника. При этом нельзя говорить о каком-то реальном увеличении жизненного уровня. Даже если будет 4200, делим как минимум на 5 и все становится на свои места. Мастера манипуляции общественным сознанием.
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