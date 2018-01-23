В Україні в поточному році мінімальну зарплату можуть підвищити до 4,2 тис. гривень у тому випадку, якщо будуть резерви.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 23:11
Мінімальну зарплату підвищать до 4,2 тис. гривень, якщо...
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Дивися повний текст Мінімальну зарплату підвищать до 4,2 тис. гривень, якщо будуть резерви - Рева.
Додано: Пон 29 січ, 2018 23:11
На самом деле, в правительстве изуродовали схемы должностных окладов, перевернув все вверх ногами. Это - разрушающая стимулы система оплаты труда, когда зарплата уборщицы и санитарки с помощью минималки и субсидии приближается к зарплате врача и научного сотрудника. При этом нельзя говорить о каком-то реальном увеличении жизненного уровня. Даже если будет 4200, делим как минимум на 5 и все становится на свои места. Мастера манипуляции общественным сознанием.
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