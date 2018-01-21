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Підвищення облікової ставки НБУ дозволить сповільнити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 січ, 2018 23:14
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Fitch.
Дивися повний текст Підвищення облікової ставки НБУ дозволить сповільнити інфляцію, - Fitch
.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 23:14
очень маловероятно что при этой власти инфляция замедлиться...
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