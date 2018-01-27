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Польща вимагає від США розширити
санкції на "Північний...

Польща вимагає від США розширити санкції на "Північний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 23:22

Польща вимагає від США розширити санкції на "Північний...

Пропонуємо до обговорення:
Польща хоче, щоб США включили в список санкцій будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Дивися повний текст Польща вимагає від США розширити санкції на "Північний потік-2".
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 23:22

Польша требует.... А Украина почему не требует?
EKO
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